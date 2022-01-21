陸5G基地台逾140萬個 已連接5億戶

中國工業和信息化部披露了5G發展的最新數據：至2021年末，累計建成開通5G基站（基地台）142.5萬個，5G手機終端連接數達到了5.18億戶。

中新社報導，中國工業和信息化部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國在20日舉行國新辦發佈會上表示，中國建成全球規模最大、技術最先進的5G網絡，截至2021年底，大陸全國5G基站數超過了140萬，其中共建共享5G基站超過80萬個，5G網絡已覆蓋全部地級市、超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區，網絡覆蓋廣度和深度在2021年不斷提升。

2021年，新增5G基站數達到65.4萬個，5G手機終端連接數達到5.18億戶；5G手機出貨量達到2.66億部，同比增長63.5%，呈現出穩步增長態勢。

在應用方面，工業、文旅、能源、交通等領域的5G應用逐步拓展，以「5G+工業互聯網」為例，遠程設備操控、機器視覺質檢、生產效能管控等典型的應用場景，已經在採礦、港口、鋼鐵、電力、石化化工等重點行業領域深度應用。

趙志國說，5G在發展過程中仍然面臨技術產業待突破、商業模式有待進一步成熟、生態環境也有待進一步優化等相關挑戰。

2022年是5G應用規模化發展的關鍵之年。工信部在5G方面重點開展三方面工作，一是推動產業界開展5G關鍵核心技術攻關；二是適度超前開展5G網絡建設，繼續擴大縣城和鄉鎮覆蓋的廣度；三是推動5G應用規模化發展，打造「5G+工業互聯網」升級版，挖掘一批產線級、車間級等典型應用場景。