去年GDP破12兆 廣東穩坐第一

大陸廣東省統計局20日公布的資料顯示，廣東2021年地區生產總值達12.4兆元人民幣（下同），年增比增長8%，成為全大陸首個破12兆GDP省分，連續33年總量居全大陸第一。

據陸媒第一財經報導，廣東2020年與2021年兩年平均增長5.1%。廣東是大陸外貿第一大省，進出口也延續兩位數增長。2021年，廣東外貿進出口總額8.7兆元，年增比增長16.7%。其中，出口5.05兆元，增長16.2%；進口3.22兆元增長17.4%。

廣東已連續33年為大陸經濟總量第一省分的寶座，去年經濟破12兆元後，省內的東莞市也躋身GDP兆元俱樂部，成為廣東省第4個經濟總量過兆元的城市。至此，廣東共有4個兆元GDP城市，分別是深圳、廣州、佛山和東莞，是全大陸兆元GDP城市最多省分之一。

不過，廣東省代省長王偉中表示，廣東發展面臨不少困難和挑戰。經濟發展不確定不穩定因素較多，關鍵核心技術「卡脖子」問題需要持續攻堅，產業鏈供應鏈穩定性和競爭力有待進一步提升。區域發展不協調問題還需加大力度解決，城鄉發展差距依然較大，促進共同富裕任重道遠。

此外，2021年湖北經濟總量首次超過5兆元，排名回到全大陸第7。湖北是新冠疫情起初爆發的重災區，湖北省委決策支持顧問、武漢大學教授鄒薇表示，湖北能夠在這麼短的時間內就穩穩地重回「主賽道」，應該是創造了1個奇蹟。

根據第一財經分析，先進製造業、創新投入和市場主體是湖北疫後重回「主賽道」的重要動能。今年，湖北將穩增長放在更加突出位置，定下生產總值增長7%左右的經濟社會發展目標。