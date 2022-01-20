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疫情清零政策擾亂供應鏈？ 中國：短期局部影響

中央社 / 台北20日電
中國工信部方面今天表示，當前部分城市的疫情管控對產業鏈、供應鏈影響是短期小範圍的，沒有大影響。圖／取自大陸國新辦官網
中國工信部方面今天表示，當前部分城市的疫情管控對產業鏈、供應鏈影響是短期小範圍的，沒有大影響。圖／取自大陸國新辦官網

外媒報導，中國的疫情清零政策可能會延長全球供應鏈被擾亂的情形。中國工信部方面今天表示，當前部分城市的疫情管控對產業鏈、供應鏈影響是短期小範圍的，沒有大影響。

中新網報導，工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍今天在新聞發布會上表示，經濟數據表明，中國的疫情防控政策對產業鏈、供應鏈是有利的，堅持此防疫策略，才能在全球率先復工復產，產業鏈、供應鏈的穩定安全才得到了保障。

他說，目前中國無論是經濟發展、出口等，都是順暢的，而且都處於增長態勢。

但他也表示，現在國內疫情出現了多點散發，部分城市採取了一些管控，可能在短期小範圍內對部分地區的產業鏈、供應鏈產生了一些局部性影響，但這些影響都是短期的，而且是有限範圍的，對宏觀產業鏈沒有產生大的影響。

COVID-19爆發已經兩年，中國仍採取嚴格的防疫政策，將出現疫情的社區甚至行政區、整座城市採取封閉式管理，要求民眾足不出戶。以日前出現疫情的西安為例，即使已經零新增確診病例，仍未完全解封。

美媒紐約時報16日報導，中國曾經用封城、追蹤密切接觸者和隔離等措施遏止了病毒傳播。但當前流行的Omicron有高傳染性，已對中國式防疫構成很大考驗。由於全球約1/3的製造業在中國，企業正為新一輪可能削弱企業生產的供應鏈中斷做準備。

報導指出，到目前為止，封城對中國工廠的生產和交貨影響還不大。中國4個最大的港口城市：上海、大連、天津和深圳還沒有對碼頭採取封閉管理措施。報導引述晶片諮詢公司人士說，他擔心的是，「西安會不會成為中國其他城市的樣板？」

分析人士並警告，隨著北京冬季奧運會將登場，官方嚴控疫情可能會讓許多行業可能會面臨貨物流動的中斷。

疫情 封城

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