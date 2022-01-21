大陸汽車外銷 特製LNG船運行

新華社報導，日前上汽集團與中國船舶集團正式簽署協議，中船江南造船將為上汽旗下安吉物流「量身定製」2艘LNG雙燃料遠洋汽車滾裝船，預計將於2024年正式投入運營，運載高級別自動駕駛功能的純電汽車乃至氫燃料電池汽車。

「隨著全球對環保要求日益提高，以LNG作為船舶動力已是大勢所趨，定製滾裝船上的LNG可以滿足從中國到南美洲來回一趟70多天的行程。」上汽安吉物流股份有限公司總經理王澤民說，定製滾裝船可以裝載7600台國際標準尺寸乘用車，堪稱「巨無霸」。

「2021年中國汽車出海幾乎翻番，未來也將維持高位增長，新船投入也將很好緩解現有運力缺口。」他說。

王澤民表示，考慮到「出海」汽車未來將更多轉向電動汽車乃至氫燃料汽車，定製滾裝船專門有4層甲板為這些新能源汽車做了特定設計。同時，船舶還在考慮進行智能化升級，比如智能定位功能將讓智能網聯汽車「自動」上船「找車位」。

在繁忙的泰國林查班港口，重卡不斷進出，和一般車輛不同的是，這些重卡「駕駛員」是聰明的AI（人工智能）。西井科技Q-Truck全時自動駕駛新能源重卡車隊目前已在泰國、阿聯酋等地的港口商業落地。

這些創新的全時自動駕駛新能源重卡，不僅裝卸效率遠超人工，還更加環保。根據測算，和柴油車相比，在港口運營的每輛電動Q-Truck每年可減少10.7噸碳排放，為用戶減碳多達66%。截至2021年底，僅林查班港口的自動駕駛車隊就已累計作業75500標箱。

針對商用車電池容量大、充電慢的痛點，西井科技還推出了可以智能換電的自動駕駛重卡，僅需6分鐘左右，一輛自動駕駛重卡就通過換電站的移動機器人自主更換好電池。而同等運載力的重卡即使使用快充模式，也最少需要充電2小時。譚黎敏說，換電模式的出現，意味著新能源重卡未來有望從200公里左右的運輸場景走向400公里乃至600公里的場景，構建新能源重卡運輸服務網絡在未來將成為可能。

近年來，中國新能源汽車正在全球得到越來越多的認可。數據顯示，2021年中國汽車整車出口201.5萬輛，同比增長1倍，創歷史新高，其中新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍。以上汽集團為例，2021年，企業實現海外總體銷量69.7萬輛，其中在發達國家和地區，自主品牌MG和MAXUS全年銷售新能源車超過5萬輛。