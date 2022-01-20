李克強：經濟不確定因素增多 要努力爬坡過坎

為制訂2022年度「政府工作報告」，大陸國務院總理李克強19日主持召開國務院第六次全體會議，李克強在會上指出，當前經濟面臨新的下滑壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。

李克強表示，過去一年，發展環境複雜嚴峻，面臨諸多風險挑戰，但仍較好完成全年經濟社會發展主要任務，實現了「十四五」良好開局。

但展望未來，李克強說，當前中國大陸經濟面臨新的下滑壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。

他重申，要堅持穩中求進工作總基調，繼續做好「六穩」、「六保」工作，深化改革開放，加強跨週期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更多有利於提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的政策，保持經濟運行在合理區間。

李克強點名，要針對企業特別是中小微企業和個體工商戶困難進一步加大幫扶力度，對受疫情影響大、吸納就業多的特殊困難行業實施傾斜支持政策，抓緊推進重大工程和重點項目建設，擴大有效需求和就業，加強煤電油氣市場調節和運輸保障；同時，要做好春節期間糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供穩價工作，保障農民工工資發放，保障受災群眾和困難群體基本生活。

據報導，國務院會議討論擬提請十三屆全國人大五次會議審議的政府工作報告，決定將《政府工作報告（徵求意見稿）》發往大陸各省（區、市）和中央國家機關有關部門、單位徵求意見，並研究部署第一季經濟工作。

在此之前，大陸國家統計局17日公布，2021年經濟成長率為8.1%，高於去年政府工作報告中設定的6%目標，但在今年疫情持續，疊加房市、債務風險等因素，據路透社報導，大陸官方經濟顧問團已建議，將2022年經濟增長目標設定降為5%至5.5%。