日經：LG能源計劃在六個國家擴大產能 挑戰陸企「甯德時代」

集微網消息，1月20日，據日經報導，韓國 LG 能源著眼於從中國甯德時代手中奪取電動汽車電池的桂冠，計劃在六個國家擴大產能，並利用其可能創紀錄的股市首發收益開發尖端動力電池。

LG能源和母公司LG化學的目標是通過前者在1月27日的IPO募集12.75萬億韓元（107億美元）。這是三星人壽2010年在韓國保持的4.9萬億韓元現有紀錄的兩倍多。如果成功，這將使LG能源的估值達到約70萬億韓元

這家世界第二大電動汽車電池製造商的超大規模IPO在韓國掀起了一股狂潮。機構投資者的出價超過了股票供應量的2000比1。隨著市場對電動車電池的需求激增，一些觀察人士認為，LG能源的市值有望達到200萬億韓元大關。

在 1 月 10 日的一次活動中，LG能源首席執行官Kwon Young-soo 表示，該公司將在三年內將其電池產能提高 2.6 倍，達到 400 GWh。

在截至 12 月底的三個月內，該公司的未完成訂單從 6 月底的 160 萬億韓元躍升至 250 萬億韓元。目前，LG 能源為大眾、特斯拉和奧迪等汽車製造商以及雷諾、日產汽車和三菱汽車這三家的聯盟供應電池。盡管這些合同被認為是長期的，但該公司仍需要提高產能來兌現承諾。

具體來看，擴張計劃已經在六個國家進行。LG能源將投資5.6萬億韓元與通用汽車在美國建立合資工廠，投資1.4萬億韓元在波蘭建立自己的工廠，在中國投資1.2萬億韓元，在韓國投資645億韓元。此外，它還將與加拿大的 Stellantis 和印尼的現代汽車建立聯合工廠。顯然，LG能源IPO的部分收益將用於這些大規模投資。

與此同時，LG能源公司正在研究一種尖端的固態電池，以及開發一種可用於無人機和飛行出租車的輕型鋰硫電池。

爭奪電動車電池市場份額的競爭非常激烈。根據總部位於東京的Techno Systems Research公司的數據，甯德時代在2020年以25.3%的份額位居全球第一。LG能源緊隨其後，市場佔比為22.7%。

Kwon 表示：「在材料技術和知識產權方面，我們領先於甯德時代」。隨著歐洲和美國的汽車製造商轉向電動汽車，它們的訂單將會繼續增長。Kwon 認為，甯德時代對中國客戶的高度依賴是一個弱點。「在爭取歐洲和美國的全球客戶方面，我們處於領先地位。」

雖然擁有特斯拉、寶馬、豐田汽車和本田汽車等國際客戶，但甯德時代仍然有 80% 的收入來自中國。今年，甯德時代將在歐洲開設一家工廠，以實現地理上的多樣化。但由於中美兩國之間存在分歧，「甯德時代很難與西方公司建立深厚的關係，例如建立合資企業。」一位證券分析師表示。

當然，LG 能源面臨著自己的挑戰，其中包括2020 年和 2021 年的大規模召回導致了財政赤字。由於電池系統約佔電動汽車成本的 30%，因此更換它們的費用可能會像滾雪球一樣越滾越大。

質量控制也將是跨國生產擴張的一個持續關注點。LG 能源與德國西門子攜手將其工廠轉變為智能工廠。而電池質量將通過使用人工智能和大數據驅動的機器學習生產技術進行檢查。

目前，母公司LG化學持有LG能源82%的股份。但前者的增長戰略將在LG能源上市後受到考驗。LG化學的市值現在為46萬億韓元，遠低於其在 LG能源中持有的股份價值。這使得該公司製定電池以外的發展道路至關重要。

無疑，LG能源的上市首秀，將迎來電動車電池行業更激烈的市場爭奪。

甯德時代預計到 2025 年將擁有超過 670 GWh的產能，超過 LG 能源計劃的 400 GWh。此外，甯德時代在一份文件中表示，它需要增加 430 GWh 的產能，並預估每增加一GWh產能將至少花費 3 億元人民幣。