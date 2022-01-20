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國際疫情獲得控制前提下 陸將分步有序促進入境旅遊

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院印發「『十四五』旅遊業發展規劃」，提出在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。圖／取自新華網
大陸國務院印發「『十四五』旅遊業發展規劃」，提出在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。圖／取自新華網

大陸國務院日前印發「『十四五』旅遊業發展規劃」（簡稱規劃），提出在疫情防控常態化條件下創新提升大陸國內旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊，並推動出境旅遊與國內旅遊、入境旅遊三大市場協調發展。

「規劃」並指出，要著力推動文化和旅遊深度融合、著力完善現代旅遊業體系，加快旅遊強國建設，努力實現旅遊業更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更安全的發展。

「規劃」明確，到2025年，大陸旅遊業發展水準不斷提升，大眾旅遊消費需求獲得更好滿足；國內旅遊蓬勃發展，出入境旅遊有序推進，旅遊業國際影響力、競爭力明顯增強，旅遊強國建設取得重大進展；文化和旅遊深度融合，建設一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區，打造一批文化特色鮮明的國家級旅遊休閒城市和街區。

「規劃」稱，要做強、做優、做大骨幹旅遊企業，穩步推進戰略性併購重組和規模化、品牌化、網絡化經營，培育一批大型旅遊集團和有國際影響力的旅遊企業。

「規劃」並提出七項重點任務：第一，堅持創新驅動發展，深化「互聯網+旅遊」，推進智慧旅遊發展；第二，優化旅遊空間布局，促進城鄉、區域協調發展，建設一批旅遊城市和特色旅遊目的地；第三，構建科學保護利用體系，保護傳承好人文資源，保護利用好自然資源；第四，完善旅遊產品供給體系，激發旅遊市場主體活力，推動「旅遊+」和「+旅遊」，形成多產業融合發展新局面；第五，拓展大眾旅遊消費體系，提升旅遊消費服務，更好滿足民眾多層次、多樣化需求；第六，建立現代旅遊治理體系，加強旅遊信用體系建設，推進文明旅遊；第七，完善旅遊開放合作體系，加強政策儲備，持續推進旅遊交流合作。

此外，「規劃」要求，大力推進冰雪旅遊發展，完善冰雪旅遊服務設施體系，加快冰雪旅遊與冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備製造等融合發展，打造一批國家級滑雪旅遊度假地和冰雪旅遊基地。

疫情 國務院 競爭力

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