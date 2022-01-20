船期延誤、年前趕貨 大陸鹽田港21日起限制實櫃進站

中國大陸深圳鹽田港原本就已經櫃滿為患，現在更受到美、歐港口壅塞的餘波影響，滯港貨櫃愈積愈多，使貨櫃輪裝載出口製造品及科技產品的速度更加緩慢，港務機關已宣布，將從21日起限制貨櫃接收量。

大陸華南地區的製造業者正趕在春節之前出口最後一批貨物。人民日報報導，元月13日被拖入深圳鹽田港的貨櫃數量，比去年12月的平均量激增30%；但由於美、歐港口壅塞，使貨櫃開到港裝櫃的時間延後，導致鹽田港櫃量愈積愈多。

鹽田港務機關指出，過去兩周來，貨櫃輪抵達鹽田港的時間平均比預估到達時間（ETA）延誤七天，且從歐、美返回亞洲的貨櫃輪數量減少逾40%。由於積貨太多，港務機關表示，21日起實櫃在船隻到港之前的四天內才准拖入貨櫃場站。

由於大陸勞工下周就將開始陸續返鄉，因此本周是企業搶在春節之前出貨的尖峰期。目前全球Omicron疫情肆虐，各大港口仍然壅塞。上周在比利時安特衛普港外海拋錨等候進港的貨櫃輪數量達到9個月來高點。業者表示，不僅是大陸港口壅塞，全球航運都受到新一波疫情衝擊，船期延誤將更加嚴重。