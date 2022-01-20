快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

大陸專家：中國人口紅利窗口期即將關閉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸專家指，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。圖／中新社
大陸專家指，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。圖／中新社

中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健今日表示，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。

據陸媒第一財經報導，大陸國家衛生健康委員會今舉行記者會。會上宋健作上述表示，並指出未來要把人口結構紅利轉變為更長久的品質紅利，並充分挖掘人口紅利中的老年紅利、性別紅利。

大陸國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞表示，年輕人婚育觀念顯著變化。現在「90後」（指1990年後生的人）、「00後」（指2000年後生的人）作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

他表示，婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水準。

婚姻 生育

延伸閱讀

陸學者稱民進黨若一黨獨大 大陸將建構解決台灣問題的新機制

大陸房企危機現曙光 「融創中國」兌付境內債184億元

2022年大陸人才趨勢 晶片業薪資漲幅50%最高

星前總理稱：若大陸覺得和統無望 「武統」將別無選擇

相關新聞

給房產定心丸！廣東稱：將穩妥推進化解恆大債務風險

大陸廣東省十三屆人大五次會議於20日開幕。廣東省代省長王偉中在作政府工作報告時稱，將按照市場化、法治化原則，穩妥推進恒大...

百大零售業績衰退 大陸內需消費出了什麼問題？

大陸國家統計局17日公布國民經濟指標，其中2021年12月社會消費品零售總額僅增長1.7%，低於市場預期 3.9%。

陸超四成人群欲回鄉置產 近六成受政策優惠吸引

據陸房產訊息平台「58同城」、「安居客」於20日發布的《2021-2022返鄉置業報告》顯示，所調研的人群中有四成計劃回...

大陸專家：中國人口紅利窗口期即將關閉

中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健今日表示，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。

繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

繼北京之後，上海市宣布去年全市GDP（國內生產毛額）突破人民幣4兆元大關，達到人民幣4.32兆元（約新台幣19.09兆元...

大陸房企危機現曙光 「融創中國」兌付境內債184億元

據路透消息，大陸地產商「融創中國」債券兌付有積極進展。一位知情消息人士透露，近日公司已如期償還兩筆合計約人民幣42.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。