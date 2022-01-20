大陸專家：中國人口紅利窗口期即將關閉
中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健今日表示，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。
據陸媒第一財經報導，大陸國家衛生健康委員會今舉行記者會。會上宋健作上述表示，並指出未來要把人口結構紅利轉變為更長久的品質紅利，並充分挖掘人口紅利中的老年紅利、性別紅利。
大陸國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞表示，年輕人婚育觀念顯著變化。現在「90後」（指1990年後生的人）、「00後」（指2000年後生的人）作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。
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