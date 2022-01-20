繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

繼北京之後，上海市宣布去年全市GDP（國內生產毛額）突破人民幣4兆元大關，達到人民幣4.32兆元（約新台幣19.09兆元），年增8.1%，上海市市長龔正表示，上海經濟持續回升向好。

澎湃新聞報導，龔正在20日的上海市第十五屆人大六次會議上指出，一年來，上海市經濟社會平穩健康發展，呈現穩中加固、穩中有進、穩中向好態勢。全市生產總值突破人民幣4兆元大關，達到4.32兆元，增長8.1%。

龔正還指出，地方一般公共預算收入增長10.3%，居民消費價格上漲1.2%，城鎮調查失業率明顯低於年初預期目標，新增就業崗位63.5萬個。而去年，上海人民生活水準持續提高，居民人均可支配收入增長8%。

龔正說，上海的發展新動能持續成長。全社會研發經費支出相當於全市GDP的比例保持在4.1%左右，積體電路、生物醫藥、人工智慧三大產業製造業產值增長18.3%，新增市場主體快速增長，每千人擁有的企業數位居大陸全國第一。

北京19日公布去年GDP達到人民幣4.269兆元（約新台幣18.87兆元），年增8.5%，至此，中國大陸誕生了兩座GDP超過4兆元的城市。