快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海市去年全市GDP達到人民幣4.32兆元。記者林汪靜／攝影
上海市去年全市GDP達到人民幣4.32兆元。記者林汪靜／攝影

北京之後，上海市宣布去年全市GDP（國內生產毛額）突破人民幣4兆元大關，達到人民幣4.32兆元（約新台幣19.09兆元），年增8.1%，上海市市長龔正表示，上海經濟持續回升向好。

澎湃新聞報導，龔正在20日的上海市第十五屆人大六次會議上指出，一年來，上海市經濟社會平穩健康發展，呈現穩中加固、穩中有進、穩中向好態勢。全市生產總值突破人民幣4兆元大關，達到4.32兆元，增長8.1%。

龔正還指出，地方一般公共預算收入增長10.3%，居民消費價格上漲1.2%，城鎮調查失業率明顯低於年初預期目標，新增就業崗位63.5萬個。而去年，上海人民生活水準持續提高，居民人均可支配收入增長8%。

龔正說，上海的發展新動能持續成長。全社會研發經費支出相當於全市GDP的比例保持在4.1%左右，積體電路、生物醫藥、人工智慧三大產業製造業產值增長18.3%，新增市場主體快速增長，每千人擁有的企業數位居大陸全國第一。

北京19日公布去年GDP達到人民幣4.269兆元（約新台幣18.87兆元），年增8.5%，至此，中國大陸誕生了兩座GDP超過4兆元的城市。

上海 人民幣 北京

延伸閱讀

北京5天增9例本土確診 最少3條傳播鏈

疫情考量 美NBC不派播報團隊到北京冬奧

大陸去年人均可支配收入 上海、北京均逾台幣30萬元

抵制北京冬奧？大陸外交部：大量美國政府官員將參加

相關新聞

給房產定心丸！廣東稱：將穩妥推進化解恆大債務風險

大陸廣東省十三屆人大五次會議於20日開幕。廣東省代省長王偉中在作政府工作報告時稱，將按照市場化、法治化原則，穩妥推進恒大...

百大零售業績衰退 大陸內需消費出了什麼問題？

大陸國家統計局17日公布國民經濟指標，其中2021年12月社會消費品零售總額僅增長1.7%，低於市場預期 3.9%。

陸超四成人群欲回鄉置產 近六成受政策優惠吸引

據陸房產訊息平台「58同城」、「安居客」於20日發布的《2021-2022返鄉置業報告》顯示，所調研的人群中有四成計劃回...

大陸專家：中國人口紅利窗口期即將關閉

中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健今日表示，中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。

繼北京之後 上海去年GDP也破人民幣4兆大關

繼北京之後，上海市宣布去年全市GDP（國內生產毛額）突破人民幣4兆元大關，達到人民幣4.32兆元（約新台幣19.09兆元...

大陸房企危機現曙光 「融創中國」兌付境內債184億元

據路透消息，大陸地產商「融創中國」債券兌付有積極進展。一位知情消息人士透露，近日公司已如期償還兩筆合計約人民幣42.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。