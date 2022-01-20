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星前總理稱：若大陸覺得和統無望，「武統」將別無選擇

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為新加坡前總理吳作棟2017年3月在博鰲亞洲論壇大會上發言的資料照。新華社
圖為新加坡前總理吳作棟2017年3月在博鰲亞洲論壇大會上發言的資料照。新華社

據大陸國台辦旗下網站《中國台灣網》的消息，新加坡前總理吳作棟在一場活動中表示，他擔憂台灣問題將成為中美開戰的理由。他並直言，如果中國大陸覺得和平統一無望，「武統」將別無選擇。

不過，《中國台灣網》並未提及吳作棟是在什麼場合發表上述談話。中新社報導，由中美交流基金會和中國國際經濟交流中心聯合主辦的「香港中美論壇」，19日至21日在線上召開，論壇聚焦討論中美關係的現狀、未來走向及對全球的影響。

中新社稱，吳作棟在論壇上表示，從近期中美兩國首腦的一些言論中可以看出，兩國在努力解決未決的雙邊問題同時，也在努力維繫信任，中美兩國仍在尋求合作空間。當前很多緊迫的全球問題需要中美兩個大國緊密開展合作，包括自由貿易、氣候變化、全球疫情等等。中美兩國應解決分歧，避免衝突，擁抱良性競爭，擴大合作。 　　

《中國台灣網》則表示，吳作棟在受訪中引述美國國務卿布林肯早前談話稱，中美關係會在「該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對」。基於此，吳作棟建議，中美應避免因分歧而發生衝突，接受所謂「健康的競爭關係」，藉此深化合作。

對於當前台海形勢，吳作棟擔憂，台灣問題或將成為中美開戰的理由。大陸曾多次重申「台獨」是「紅線」，台灣取得越多國際空間，也將承受更多來自大陸方面的壓力。

吳作棟並直言，若中國大陸覺得和平統一無望，那麼「武統」將別無選擇。

去年11月，新加坡總理李顯龍在彭博創新經濟論壇上也曾表示，美國大幅增加與台灣的互動，中國大陸就會加劇考驗台灣的防空能力，這都將提升台海緊張形勢，導致中美之間出現誤判。李顯龍也認為，台海雖然不會在「一夕之間」爆發戰爭，但確實存在誤判風險。

李顯龍強調，對大陸而言，台灣問題是「一切核心利益的母題」，「台獨」是絕對醒目的「紅燈」。維持「九二共識」是兩岸維持關係與展開合作的可行方法，但台灣方面已表態「不接受」。

李顯龍稱，在這種情況下，大陸方面或將「最大限度限制台灣的國際空間」，但不會在「未受冒犯的情況下」採取單方面行動。

李顯龍

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