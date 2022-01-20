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給房產定心丸！廣東稱：將穩妥推進化解恆大債務風險
大陸廣東省十三屆人大五次會議於20日開幕。廣東省代省長王偉中在作政府工作報告時稱，將按照市場化、法治化原則，穩妥推進恒大集團等房地產企業債務風險化解處置。受該消息激勵，中國恆大港股周四午後股價直線拉升，一度上漲逾9%。
據中國證券網報導，王偉中表示，廣東省將防範化解經濟領域重大風險，加強地方金融法治與風險防控長效機制建設，依法打擊非法集資，穩妥處置各類風險。依法加強對資本的有效監管，加大反壟斷和反不正當競爭執法力度，支持和引導資本規範健康發展。
王偉中並稱，將堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，壓實屬地責任和企業主體責任，按照市場化、法治化原則做好恆大集團等房地產企業債務風險處置工作，決不允許發生影響社會大局穩定的事件。
在去年12月3日，廣東省政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。但12月15日又有消息稱，廣東省政府工作組口頭通知恆大各個區域公司，暫停恆大旗下所有資產處置事項。
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