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陸國家衛健委：育齡婦女少473萬 婚姻推遲抑制生育水平

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
2021年大陸人口出生率7.52‰，再創新低。中新社
2021年大陸人口出生率7.52‰，再創新低。中新社

大陸國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞表示，育齡婦女，特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降、婚姻推遲與生育養育教育成本偏高等因素，是導致中國大陸出生人口下降的主因。

楊金瑞20日在記者會上指出，大陸出生人口下降是多重因素綜合影響的結果。首先是育齡婦女，特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降。「十三五」時期20-34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，2021年比起2020年更減少473萬，是導致出生人口數量下降的重要因素。

楊金瑞並稱，年輕人婚育觀念顯著變化也是主要因素。目前90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

此外，婚姻推遲也增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制生育水平。同時，生育意願持續走低，育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。

楊金瑞還提到，生育養育教育成本偏高，則加重了大陸民眾的生育顧慮。隨著經濟社會發展，住房、教育、就業等多重因素影響下，現在生育、養育、教育成本居高不下，加大了大陸年輕人生育顧慮。相關配套支持政策不銜接，托育等公共服務不健全，也會讓許多年輕人在生育問題上猶豫不決、望而卻步。

此外，這兩年新冠肺炎疫情對部分群眾婚育安排也產生一定的影響。

生育 婚姻 新冠肺炎

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