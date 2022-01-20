互聯網監管新規壓力？螞蟻減持眾安在線至10.37%

市場盛傳大陸監管機關將制訂新規管制互聯網企業的投融資操作，使得互聯網科技巨頭近期動作頻仍。據香港聯交所公告，「眾安在線」最大股東螞蟻科技集團股份有限公司（以下稱「螞蟻集團」）18日減持約4,653.71萬股眾安在線股票，持股比例從13.54%降至10.37%。雙方皆稱本次減持是正常投資決策，彼此戰略合作關係不變。

眾安在線「三馬」（馬雲、馬化騰、馬明哲）股東中的的另外兩家，騰訊和中國平安的持股比例不變，均為10.2054%。

眾安在線表示，本次減持系股東正常的投資決策，公司業務發展一切正常；螞蟻集團也稱，本次減持系正常的投資決策，儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安的長期發展。

2017年9月，眾安在線正式登陸H股，成為大陸互聯網保險第一股。作為互聯網保險第一股，眾安在線股價表現備受關注。2021年第1季，眾安在線市值突破港幣1,000億元，股價創三年來新高。

路透近期報導指出，大陸監管機關即將推出《互聯網企業上市及投融資操作規範》，新規定要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元（約新台幣436億元）的平台公司，其任何投資或籌資活動須獲得批准。日前騰訊減持Sea股份與字節跳動調整戰略投資部的業務皆被認為與該消息有關。不過，中國證監會19日表示，該消息不實。