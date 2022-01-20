聽新聞
test
0:00 / 0:00
互聯網監管新規壓力？螞蟻減持眾安在線至10.37%
市場盛傳大陸監管機關將制訂新規管制互聯網企業的投融資操作，使得互聯網科技巨頭近期動作頻仍。據香港聯交所公告，「眾安在線」最大股東螞蟻科技集團股份有限公司（以下稱「螞蟻集團」）18日減持約4,653.71萬股眾安在線股票，持股比例從13.54%降至10.37%。雙方皆稱本次減持是正常投資決策，彼此戰略合作關係不變。
眾安在線「三馬」（馬雲、馬化騰、馬明哲）股東中的的另外兩家，騰訊和中國平安的持股比例不變，均為10.2054%。
眾安在線表示，本次減持系股東正常的投資決策，公司業務發展一切正常；螞蟻集團也稱，本次減持系正常的投資決策，儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安的長期發展。
2017年9月，眾安在線正式登陸H股，成為大陸互聯網保險第一股。作為互聯網保險第一股，眾安在線股價表現備受關注。2021年第1季，眾安在線市值突破港幣1,000億元，股價創三年來新高。
路透近期報導指出，大陸監管機關即將推出《互聯網企業上市及投融資操作規範》，新規定要求擁有超過1億用戶或收入超過人民幣100億元（約新台幣436億元）的平台公司，其任何投資或籌資活動須獲得批准。日前騰訊減持Sea股份與字節跳動調整戰略投資部的業務皆被認為與該消息有關。不過，中國證監會19日表示，該消息不實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言