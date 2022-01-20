快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸貨幣持續寬鬆 LPR一年期與五年期分別降5與10基點

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為位於北京的中國人民銀行總行。中新社
圖為位於北京的中國人民銀行總行。中新社

中國人民銀行（大陸央行）20日公布1月報價顯示，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，較上次下調10個基點，符合市場預期；5年期以上LPR利率為4.6%，較上次下調5個基點，市場原預期下調5至10個基點。這是大陸央行繼去年12月後，再度下調大陸貸款市場報價利率（LPR）

人行19日晚間公告稱，為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9時30分提早至9時15分。市場多預期在今日會下調LPR。

人行本月17日下調中期借貸便利（MLF）和公開市場操作利率10基點後，市埸即預計LPR將會下降。此前，人行貨幣政策司司長孫國峰稱，LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行，有力推動降低企業綜合融資成本。另外，人行副行長劉國強表示，要把貨幣政策工具箱開得再大一些。

國金證券首席經濟學家趙偉20日表示，兩種LPR利率下調基本符合市場預期。因近期MLF利率下調，及人行新聞發布會透露的信號已經非常明確，金融部門要主動作為、發力靠前。

他表示，MLF和LPR下調，或並非新一輪貨幣寬鬆周期終點。據以往經驗顯示，貨幣寬鬆周期多會出現在經濟承壓階段，一般會多次降準降息；2021年下半年開始的新一輪寬鬆周期，降準、降息均已落地，但在需求收縮下，貨幣或仍有進一步寬鬆可能，後續寬鬆節奏和力度或取決於穩增長效果落地。

趙偉稱，流動性寬鬆的同時，人行或繼續運用再貸款、直達工具等，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域的重點支持。

大陸央行

延伸閱讀

中國版星巴克東山再起 英媒指瑞幸咖啡將重返納斯達克

美能否取消對陸加徵關稅？拜登說他也「不確定」

抗美變招 華為搶進私募基金

大陸互聯網投資籌資 要官方點頭

相關新聞

大陸去年人均可支配收入 上海、北京均逾台幣30萬元

根據大陸國家統計局最新公布的數據，去年大陸31個省份居民人均可支配收入總計為人民幣3萬5,128元，扣除價格因素後，實際...

大陸貨幣持續寬鬆 LPR一年期與五年期分別降5與10基點

中國人民銀行（大陸央行）20日公布1月報價顯示，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，較上次下調10個基點，符合市...

經濟部投審會：2021年僑外投資、陸資來台金額雙減

受新冠疫情、美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化影響，據經濟部投審會20日發布的統計數據顯示，2021年1到12月，...

廈門去年進出口 破8千億元

在2018年首次突破6000億元（人民幣，下同）的基礎上，廈門市進出口2021年連續跨過了7000億元、8000億元兩大...

廣西平陸運河 西部陸海新通道

正在此間舉行的廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會第五次會議上，「高水平共建西部陸海新通道、開工建設平陸運河」被列入廣西自...

廣州推11項RCEP惠企措施

廣州市貿促會18日公布「RCEP高質量實施行動方案」，推出11項惠企措施。「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效至今，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。