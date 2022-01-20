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大陸貨幣持續寬鬆 LPR一年期與五年期分別降5與10基點
中國人民銀行（大陸央行）20日公布1月報價顯示，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，較上次下調10個基點，符合市場預期；5年期以上LPR利率為4.6%，較上次下調5個基點，市場原預期下調5至10個基點。這是大陸央行繼去年12月後，再度下調大陸貸款市場報價利率（LPR）
人行19日晚間公告稱，為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9時30分提早至9時15分。市場多預期在今日會下調LPR。
人行本月17日下調中期借貸便利（MLF）和公開市場操作利率10基點後，市埸即預計LPR將會下降。此前，人行貨幣政策司司長孫國峰稱，LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行，有力推動降低企業綜合融資成本。另外，人行副行長劉國強表示，要把貨幣政策工具箱開得再大一些。
國金證券首席經濟學家趙偉20日表示，兩種LPR利率下調基本符合市場預期。因近期MLF利率下調，及人行新聞發布會透露的信號已經非常明確，金融部門要主動作為、發力靠前。
他表示，MLF和LPR下調，或並非新一輪貨幣寬鬆周期終點。據以往經驗顯示，貨幣寬鬆周期多會出現在經濟承壓階段，一般會多次降準降息；2021年下半年開始的新一輪寬鬆周期，降準、降息均已落地，但在需求收縮下，貨幣或仍有進一步寬鬆可能，後續寬鬆節奏和力度或取決於穩增長效果落地。
趙偉稱，流動性寬鬆的同時，人行或繼續運用再貸款、直達工具等，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域的重點支持。
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