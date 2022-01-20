北京去年生產總值 增8.5%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京市政府19日公布，2021年北京市全年實現地區生產總值40269.6億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長8.5%，與2019年相比，兩年平均增長4.7%。　　

中新社報導，據北京市統計局、大陸國家統計局北京調查總隊發布的2021年全市經濟運行情況。從產業看，第一產業實現增加值111.3億元，比上年增長2.7%；第二產業實現增加值7268.6億元，增長23.2%；第三產業實現增加值32889.6億元，增長5.7%。

北京市統計局副局長朱燕南表示，2021年，北京經濟持續穩定恢復，民生保障堅實有力，高質量發展取得新進展新成效，較好完成了發展預期目標。

此前，1月6日召開北京市第十五屆人民代表大會第五次會議上，北京市市長陳吉寧表示，北京經濟結構和質量持續優化提升，人均地區生產總值和全員勞動生產率保持中國大陸第一。

2022年北京市政府工作報告顯示，過去一年，中關村示範區規模以上企業總收入增長20%以上；製造業投資增長60%以上，民間投資持續活躍；全市實際利用外資超過150億美元，新設外資企業增長超過50%；首店經濟發展勢頭強勁，網上零售額增長超過20%。

與此同時，北京不斷提升新一代信息技術、醫藥健康「雙引擎」的帶動作用，高精尖產業快速發展，積極應對新冠疫情，目前已累計生產新冠疫苗約50億支。

陳吉寧表示，2022年，北京市全年地區生產總值預期增長5%以上，北京市將推動積體電路、人工智能、通信等領域實現新突破。

北京

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