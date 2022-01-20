陸企 標到菲最長鐵路項目

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

由多個中國大陸企業組成的聯營體日前中標菲律賓國家鐵路南線長途運輸段一期工程，將承建菲律賓迄今里程最長、速度最快的鐵路項目，以完善當地基礎設施，增強運輸能力，滿足出行需求。

新華社報導，菲律賓交通部18日聲明，一期工程起點為內湖省卡蘭巴市，終點為阿爾拜省黎牙實比市，全長380公里，連接呂宋島南部多個省份，是菲律賓「大建特建」重點項目之一，項目總額為1420億菲律賓比索（約28億美元）。

聲明說，項目客運列車運營速度預計為最高每小時160公里，貨運列車運營速度為每小時80至100公里，年發送旅客能力為1460萬人次。項目建成後，首都馬尼拉大區至南部比科爾大區的通行時間將從現行的12小時縮短至4小時。

中國大陸駐菲律賓大使黃溪連表示，這不僅是菲律賓迄今里程最長、速度最快的鐵路項目，也將是中菲友誼合作的又一里程碑。項目建設期間，每年將直接創造1萬個就業崗位，並帶動相關行業創造更多就業機會，以促進項目沿線經濟發展。

菲律賓

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