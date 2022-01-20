上海 加強挖角境外高端人才

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導

上海市政府日前提出，對符合條件的集成電路（台灣稱為積體電路）和軟體重大項目，市戰略性新興產業專項資金進一步加大支持力度。其中特別強調加大境外高端緊缺人才扶持力度，對從事積體電路、基礎軟體、信息技術服務等重點產業的境外高端緊缺人才，按照有關政策給予扶持。

上海市政府發布「新時期促進上海市集成電路產業和軟體產業高質量發展若干政策」稱，對於零件、原材料等自主研發取得重大突破並實現實際銷售的積體電路裝備材料重大項目，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於人民幣1億元。

對於EDA、基礎軟件、工業軟件、訊息安全軟體重大項目，項目新增投資可放寬到不低於人民幣5,000萬元，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於人民幣1億元。

此外，上海還計畫優化研發設計人員和企業核心團隊獎勵政策，重點支持承擔大陸及上海市重大攻關任務的積體電路生產、裝備、材料、設計、先進封裝測試企業研發設計人員，基礎軟體、工業軟體、新興技術體件、信息安全軟體企業以及符合大陸國家規劃布局導向的大型行業應用軟體企業研發設計人員。

鼓勵積體電路企業和軟件企業做大產業規模，對於首次突破相關年度主營業務收入條件的積體電路裝備材料、EDA、設計企業和軟件企業，由市、區兩級政府給予企業核心團隊分級獎勵。其中，基礎軟體、工業軟體、信息安全軟體企業突破的年度主營業務收入可作進一步放寬。

此外，上海特別強調加大境外高端緊缺人才扶持力度。對上海自由貿易試驗區及臨港新片區、張江國家自主創新示範區從事集成電路、基礎軟體、信息技術服務等重點產業的境外高端緊缺人才，按有關政策給予扶持。

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