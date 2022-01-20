空客到成都 投資綠色循環經濟

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「空中客車飛機全生命周期服務項目」18日落戶成都，這是空客（台灣稱為空中巴士）公司在歐洲之外直接投資建設的首個飛機循環利用項目，也標誌空客與成都聯袂開啟飛機綠色循環經濟新模式。

中新社報導，空客全球執行副總裁、空客中國首席執行官徐崗表示，目前空客在中國大陸有2100架飛機，從單一國別來說，中國大陸是空客最大的市場。

徐崗表示，空客預測中國大陸在役機隊中機齡超過12年的飛機數量，未來將以每年超過15%的速度升高，因此對中國的航空公司及租賃公司來說，未來將面臨飛機壽命周期後期的技術管理和資產管理難題。

該項目圍繞「退役飛機」這一資源在成都打造「四中心一平台」，即停放維修中心、升級改裝中心、飛機拆解中心、客改貨中心和航材交易平台。服務內容具體包括：飛機停放與存儲，以及停放存儲期間的維護工作和適航管理；飛機轉租或恢復運營需要的升級改裝工作；飛機機身維修維護；飛機拆解服務，包括航空部件拆除和剩餘機體材料分解及綠色回收；客改貨服務；二手飛機購買及二手可用航材的管理和貿易。

「我們擁有全球領先的飛機拆解工藝，目前可以實現飛機重量90%以上的回收，最終通過填埋處理的廢棄物將不超過5%。」徐崗表示，這是該項目的一大亮點。該項目計畫總投資不低於60億元（人民幣，下同），擬選址成都市雙流區中商飛大飛機示範產業園以南，擬用地面積919畝，規劃建設停放125架飛機。項目預計2023年三季度建成投運。

根據項目規劃，到2030年，項目預計累計存放飛機685架、拆解飛機98架、客改貨飛機21架，預計實現產業規模達210.7億元，其中綜合營業收入47.6億元、航空維修120億元、航空金融43.1億元。

該項目落地後將帶動成都航空製造與維修、航空物流、航材銷售等產業發展，同時將拓展中歐合作的深度與廣度，成為中歐在航空航天領域合作的新標誌。

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