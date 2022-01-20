廣州推11項RCEP惠企措施

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市貿促會18日公布「RCEP高質量實施行動方案」，推出11項惠企措施。「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效至今，廣州海關共簽發RCEP項下優惠原產地證書177份，貨值約6091.3萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，廣州市貿促會負責人分析，RCEP簽署推動中日之間首次達成關稅減讓承諾，雙邊貿易關係將進一步加深，將對廣州的汽配、石化、皮革、紡織、化妝品等行業帶來重大利好。

廣州市貿促會此次制定「推動RCEP高質量實施行動方案」，推出11項惠企措施。包括推進廣州汽車、摩托車、家居家電、快消品四大產業聯盟「抱團出海」，進一步吸納中小企業融入全產業鏈，推動廣州企業與RCEP成員國間產業鏈優勢互補、深度融合，優化提升廣州產業鏈供應鏈水平等。

廣州市貿促會副主任劉澤武表示，貿促會還為企業提供跨境電商發展指引，指導企業充分利用RCEP機制，抓住東亞、東南亞經濟一體化、關稅壁壘的逐漸降低的契機，積極開拓東亞、東南亞市場，鼓勵有條件的企業探索通過獨立站開展跨境電子商務業務，打造集設計、生產、研發、製造、物流、銷售於一體的國際供應鏈。

目前，廣州市貿促會正在加快建設「廣州（中國）進口食品交易中心‧萬國食坊項目」，當中設置進口食品國家館、國際美食品鑒區、新零售直播區等，形成該市集進口食品貿易、餐飲、文旅於一體的消費首選地，擴大RCEP成員國優質產品進口。

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