廈門去年進出口 破8千億元

在2018年首次突破6000億元（人民幣，下同）的基礎上，廈門市進出口2021年連續跨過了7000億元、8000億元兩大台階，再創歷史新高。

中新社報導，廈門海關負責人19日透露，2021年，廈門市進出口規模達到8876.5億元，比上年增長27.7%，與2019年疫情前相比進出口、出口、進口分別增長38.4%、22%、58.5%，大幅好於疫情前水平。

年度進出口規模再上新台階，首次突破8000億元，成為2021年廈門外貿呈現的一個突出特點。2021年面對全球新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，廈門進出口依然展現較強的韌性。

從進出口具體數據可見，廈門與主要貿易夥伴進出口增勢良好。2021年，廈門市對東協、美國、歐盟等前三大貿易夥伴進出口分別同比增長25.2%、25.7%和27.6%，其中與東協進出口額達1629.3億元，東協是最大貿易夥伴。

引人注目的是，「一帶一路」建設推進、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署也帶動了廈門外貿增長。來自廈門海關的統計數據顯示，2021年廈門市對「一帶一路」沿線國家、RCEP成員國進出口分別同比增長28.7%和22%。

此外，廈門外貿2021年還呈現以下幾個特點：一般貿易進出口比重提升，占廈門市外貿總值的72.8%，比上年提升3.3個百分點；民營企業進出口主力軍地位更加鞏固，占廈門市外貿總值的36.6%，較上年同期提升2.6個百分點；機電產品出口穩步增長，增幅達14.6%；糧食、原油等大宗商品進口劇增。