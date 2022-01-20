廣西平陸運河 西部陸海新通道

正在此間舉行的廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會第五次會議上，「高水平共建西部陸海新通道、開工建設平陸運河」被列入廣西自治區政府2022年工作計畫，成為代表們熱議的話題。

中新社報導，100多年前，孫中山在「建國方略」中提出打通珠江、西江及北部灣、開通平陸運河的構想。 欽州市交通運輸局總工程師韋思寧表示，作為一九四九年以來修建的首條江海連通大運河，平陸運河自廣西南寧橫州西津水庫平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮流入欽江，南下欽州沙井港出海。

總投資約680億元人民幣的平陸運河規劃全長約140公里，其中在欽州境內河段約120公里，在分水嶺新開挖約6公里河道，可通行3000噸級海輪，年貨運量單線可達5500萬噸以上，雙線接近1億噸。

平陸運河連通西江「黃金水道」和北部灣港口，是新開闢的江海聯運戰略大通道，是建設中國—東協國際大通道的重大舉措，列入「西部陸海新通道總體規劃」。

作為西部陸海新通道的重要節點之一，欽州已開通「鐵海聯運+內外貿同船運輸」班列，並與中歐班列實現常態化銜接，遠洋航線通達南美、南非等港口。直達聯通粵港澳大灣區的鐵路快速通道—廣西玉林至欽州城際鐵路，正在謀劃推進中。

欽州市市長王雄昌表示，建設玉林至欽州城際鐵路，向東聯通粵港澳大灣區，向西通邊達海連接東協國家，向南連接延伸港產城鄉一體化，有利於實現粵港澳大灣區與平陸運河經濟帶，乃至北部灣城市群的深度融合，形成出海通邊、對接東協的新格局。

作為大陸距東協最近的省會城市，南寧亦將在「十四五」時期著力打造成「區域性現代化國際綜合交通樞紐」，有望成為西部地區公水、鐵水、江海聯運的航運中心。

廣西自治區交通運輸廳黨組書記陳鴻起表示，平陸運河建成後，南寧經平陸運河由欽州港出海里程僅291公里，比經廣東出海縮短560多公里，將為廣西、雲南、貴州等省區及西南、中南、西北地區開闢更經濟便捷的出海通道。