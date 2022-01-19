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大陸屈臣氏接連翻車 主播罵消費者「瘋狗」、虛假促銷

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸屈臣氏最近接連「翻車」。（圖／取自視覺中國）
大陸屈臣氏最近接連「翻車」。（圖／取自視覺中國）

大陸屈臣氏最近接連「翻車」，有消費者在直播間抱怨該公司「人民幣一分錢」的優惠面膜，在網路下訂後在實體店卻拿不到貨，遭屈臣氏主播辱罵「瘋狗」，而北京屈臣氏17日因涉嫌以虛假價格誘騙消費者與其進行交易，遭處以警告並罰款人民幣5萬元（約新台幣22.05萬元）。

時代周報報導，屈臣氏17日因虛假價格誘騙交易被罰，大陸國家企業信用信息公示系統發布的處罰決定書顯示，北京屈臣氏個人用品連鎖商店有限公司延慶第二分店（簡稱屈臣氏延慶第二分店分店）的違規行為主要是涉事產品從未以標注的原價成交過，以及宣稱的促銷活動價格資訊等於或高於日常售價。

比如，屈臣氏延慶第二分店發布的促銷商品「雪花秀滋盈肌本護膚禮盒」的原價是每盒人民幣890元，促銷價是每件人民幣449元，但自屈臣氏延慶第二分店從2020年9月30日營業以來至2021年12月3日，該款禮盒從未以標注的原價販售過。

根據大陸「禁止價格欺詐行為的規定」，若經營者在促銷活動中，標示的原價並不存在或從未有過交易紀錄，則屬於「虛構原價」，簡單說，說好的打折根本不存在。

而屈臣氏11日在大陸外賣平台美團推出「（人民幣）1分錢搶面膜」優惠活動，但活動結束後，不少消費者表示無法在實體店取貨，而屈臣氏總部給出的解決方法是退款給消費者。

消費者對這個提議無法接受。13日，部分消費者在屈臣氏直播間表達不滿，並詢問面膜的實際發貨時間，卻被後台工作人員封鎖及屈臣氏主播辱駡「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」、「踢了你就高興」等言語。

爭議持續發酵，屈臣氏在14日晚間緊急道歉，就上述無法提貨情況，屈臣氏表示將採取補貨形式，繼續履行上述訂單，同時，上述主播屬於第三方合作機構，未來會加強與第三方合作人員的培訓與監管。

屈臣氏近年業績不太樂觀。201至去年，屈臣氏在大陸的門店數量持續增加。去年半年報顯示，目前，屈臣氏大陸門店總數已達4134間。但在持續擴大門店規模的同時，該公司銷售額卻未有效增長，據2016至2020年半年報顯示，屈臣氏大陸門店的店鋪銷售額年增率分別為：-8.5%、-6.2%、-1.4%、5.4%與-27.4%；直到2021年，這個數字才回升至20.7%，但這是基於2020上半年受疫情影響基期較低而實現，為「觸底反彈」。

人民幣 主播 面膜

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