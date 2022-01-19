西安封鎖擾亂DRAM/NAND生產 價格跌幅縮小至8%

集微網消息，韓國投資機搆KB Securities最新報告指出，中國西安的封鎖措施應該會擾亂物流和DRAM/NAND生產。因此看到2022年上半年供需動態改善，這應該會改善芯片價格的前景。

據該機搆分析，三星電子已開始降低其西安工廠的晶圓投入，美光工廠的產能利用率也在下降，DRAM封測產線的工人已減少到正常水平的50%，減產應該會促使主要設備製造商增加庫存，對上半年的價格談判產生積極的影響。

相較於市場研究中心預測的季度降幅為10-15%，KB Securities預計第二季度DRAM價格將下降8%左右。