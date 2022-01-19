陸製低軌寬帶通信衛星 6顆出廠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

銀河航天18日披露，近日，銀河航天6顆低軌寬帶通信衛星已從其自主建設的衛星研發產線下線，完成出廠評審，運抵發射場，將於2022年第一季度由長征二號丙運載火箭發射。這是中國大陸首次成批量研製低軌寬帶通信衛星。

中新社報導，2021年初，銀河航天啟動衛星小批量研製工作，在11個月的時間內完成了小批量衛星的全部設計、總裝、測試、試驗和出廠工作。該批衛星的出廠，驗證了銀河航天衛星產線的小規模批產能力以及低成本研製模式，進一步推進中國大陸衛星低成本批量研製。

通過該批衛星，銀河航天將構建衛星互聯網試驗網絡—「小蜘蛛網」，可實現單次30分鐘以上的不間斷低軌衛星寬帶通信服務。「小蜘蛛網」還將被用於低軌衛星通信網絡新體制、新架構探索，各類場景服務驗證，為大規模組網應用積累經驗。

銀河航天6顆低軌寬帶通信衛星同時搭載了遙感載荷，衛星不僅可以通信，還可以對地拍攝照片和視頻。利用該批衛星組成的試驗星座，銀河航天將開展衛星通信、遙感一體化的創新應用模式探索以及在軌演示驗證，推動中國大陸低軌衛星通信遙感一體化技術發展。

當前，全球太空基礎設施建設駛入快車道，衛星低成本批量生產是太空基礎設施建設的關鍵。銀河航天將發射6顆低軌寬帶通信衛星，其單星研製成本對比銀河航天首發星已下降一半以上。

後續，隨著衛星智能超級工廠投入運營，銀河航天將進一步降低衛星批產成本，提高研製效率，加速助力中國大陸衛星互聯網以及太空基礎設施的建設。

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