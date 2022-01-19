江西走出去 擁抱粵港澳大灣區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
政協江西省第十二屆委員會第五次會議近日開幕，港澳委員透過視訊方式「雲參會」。（中新社）
政協江西省第十二屆委員會第五次會議近日開幕，港澳委員透過視訊方式「雲參會」。（中新社）

正在南昌舉行的江西「兩會」，江西代省長葉建春作政府工作報告時提出，支持贛州做大做強「中國稀金谷」、建設省域副中心城市和深度融入粵港澳大灣區。

中新社報導，粵港澳大灣區是大陸開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。近年來，中國大陸內陸省份江西把深度融入粵港澳大灣區作為走向世界的重要窗口。

江西已連續20年在粵港澳大灣區舉辦經貿合作活動。其中在廣東深圳舉行的2021年江西對接粵港澳大灣區投資合作推介會上，簽約涉及農業、製造業和現代服務業三大產業的項目94個，投資總額2367.5億元人民幣。

去年12月，贛深高鐵開通運營。贛州至深圳的最快鐵路旅行時間由5小時32分壓縮至1小時49分，南昌經贛州至深圳的最快鐵路旅行時間由9小時31分壓縮至3小時30分。江西對接融入粵港澳大灣區駛入「高鐵時代」。

贛深高鐵沿線分布不少新能源汽車與電子信息產業。江西省政協常委、澳門特區立法會議員、澳門麗晶集團董事長梁安琪建議，江西圍繞航空、電子信息等優勢產業，通過組建產業技術創新聯盟、發展「飛地經濟」形式，加快推動粵港澳贛四地企業創新協同、產業協同。

江西省政協委員、香港房地產協會副會長羅志豪認為，作為距離粵港澳大灣區最近的腹地之一、泛珠三角區域合作「9+2」重要成員，江西應加快推進與大灣區產學研深度融合。

羅志豪建議，圍繞世界科技前沿和江西經濟發展主戰場，江西與國內外優秀的學術機構建立聯合研究平台，與大灣區合作建設一批合作實驗室、技術創新中心和校企聯合實驗室，用大灣區頭部企業先進技術賦能江西產業升級和行業發展。

梁安琪還建議，江西要堅持粵港澳大灣區後花園的定位，推進江西與大灣區在休閒旅遊、養老、醫療、生態農業等方面的交流合作。

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