紫光集團旗下紫光國微 去年淨利預計暴增136%至160%

大陸紫光集團破產重整，旗下公司業績卻逆勢成長。紫光國芯微電子股份有限公司（簡稱紫光國微）去年歸屬於上市公司股東的淨利潤預計年增136%至160%。

18日晚間，紫光國微發布「2021年度業績預告」，公告預計，去年歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣19億至21億元，年增136%至160%；扣非淨利潤為人民幣17億至19億元，年增長144%至173%。基本每股收益為人民幣3.13元至3.46元。

公告稱，紫光國微去年盈利可觀，主要是公司積體電路業務下游需求旺盛，公司全力保障訂單交付，特種積體電路業務實現快速增長，貢獻持續穩定利潤，智慧安全晶片業務盈利能力不斷提升，業績較上年同期改善顯著。紫光國微更指出，去年公司聯營企業業務發展迅速，報告期內實現盈利。

另一方面，紫光國微17日發布了「關於間接控股股東重整的進展公告」，表示紫光集團重整計畫獲法院裁定批准，公告指出，北京市第一中級人民法院裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整案重整計畫，並終止紫光集團有限公司等七家企業重整程序。

資料顯示，紫光國微是紫光集團有限公司旗下核心企業，是大陸最大的積體電路設計上市公司之一，紫光國微以智慧晶片為核心，聚焦數位安全、智慧計算、功率與電源管理、高可靠積體電路等業務，是領先的晶片產品和解決方案提供商，產品廣泛應用於金融、電信、政務、汽車、工業互聯、物聯網等領域。