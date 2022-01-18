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陸去年手機出貨量年增約14% 其中5G手機大幅成長
大陸工信部直屬的信息通信研究院18日公布數據顯示，去年全年大陸國內市場手機整體出貨量累計3.51億支，年增13.9%，其中，5G手機出貨量2.66億支，年增63.5%，呈現大幅增長。
中國通信院微信公眾號發布的文章並指出，去年全年大陸智慧手機出貨量3.43億支，年增15.9%，其中12月智慧手機出貨量3268.5萬支，年增長29.6%。
在大陸國內外手機市場品牌構成上，數據顯示，去年12月大陸國產品牌手機出貨量達2846.6萬支，年增38.5%；去年全年，大陸國產品牌手機出貨量累計3.04億支，年增12.6%。
中國通信院上周先發布去年的5G發展報告，報告指出，大陸去年5G手機出貨量年增約6成，占同期出貨量的75.9%。
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