陸工信部：盡早明確新能源車購稅優惠延續等支持政策

大陸工信部18日召開會議，會議表示，今年是中國大陸新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要為擴大消費、穩定工業經濟做出新貢獻。要盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。

大陸工信部部長肖亞慶18日主持召開「節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議」2022年度工作會議，會議指出，當前中國新能源汽車呈現市場規模、發展品質「雙提升」的良好局面，去年（中國大陸）共銷售新能源汽車352.1萬輛，年增1.6倍，推動汽車產銷結束連續三年下降趨勢，連續七年位居全球第一，中國品牌國內銷售占比達到76%。

而配套環境持續優化，充、換電基礎設施建設力度進一步加大，建成充電樁93.6萬個、充電站1.4萬座、換電站725座，分別較上年提升193%、90%、356%，設立動力電池回收服務據點超過1萬個，培育梯次和再生利用骨幹企業45家。

會議強調，2022年是中國大陸新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要落實碳達峰、碳中和目標，編制汽車產業綠色發展路線圖，盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期；要統籌補短板鍛長板，加快動力電池、操作系統、汽車晶片等關鍵技術創新和產業化突破，增強產業鏈穩定性和競爭力。

會議還強調，要用好大陸國內國際兩個市場，加快充換電基礎設施建設，破解老舊小區、高速公路「充電難」問題，提升公共領域車輛電動化水準，協同推進技術、產品、服務、標準「走出去」。

會議提到，要進一步強化安全監管，壓實生產企業主體責任，加快構建系統、科學、規範的安全監管體系，提升新能源汽車本質安全水準，提升擴大消費者的獲得感。