亞洲單機容量最大海上風電電機 研製成功

由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製的13兆瓦海上永磁直驅風電電機，近日完成各項測試試驗，順利通過協力廠商型式試驗認證，標誌著東方電機成功研製亞洲單機容量最大的海上永磁直驅風電電機。

「在年均10米/秒的風速條件下，單台機組每年可輸出5000萬度清潔電能，能滿足25000個三口之家一年的家庭正常用電，可減少燃煤消耗15250噸，二氧化碳排放38018噸。」據相關技術人員介紹，該型號風電電機，可配套11.5至13.5兆瓦的海上平台，實現大功率海上永磁直驅風電電機自主研製能力的再突破。相比上一代10兆瓦機型，發電量可提升40%以上，具有風能利用率高、運行可靠、維護成本低等特點。

東方電機位於四川省德陽市，2019年，他們成功研製出具有完全自主知識產權的大陸首台、當時亞洲單機容量最大的10兆瓦海上永磁直驅風電電機。時隔兩年，東方電機再次刷新亞洲紀錄。此外，該公司自主研製的單機容量大陸最大的6兆瓦陸上風電電機和全球機位海拔最高的西藏措美縣哲古分布式風電電機，也先後併網運行，創造了「海上最大、陸上最大、海拔最高」3項紀錄。

下一步，東方電機將加快打造更多原創技術的「策源地」，不斷推動清潔能源低碳安全高效利用，實現碳達峰碳中和目標、助力德陽加快建設世界級清潔能源裝備製造基地，作出新的貢獻。