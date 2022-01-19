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白鶴灘水電站 機組安裝完成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
1月18日，白鶴灘水電站最後一台百萬千瓦水電機組（9號）轉子吊裝昨天就位，圖為9號機組轉子吊裝現場。（中新社）
1月18日，白鶴灘水電站最後一台百萬千瓦水電機組（9號）轉子吊裝昨天就位，圖為9號機組轉子吊裝現場。（中新社）

中國能建葛洲壩機電公司承擔安裝調試的裝機規模全球第二大水電站—白鶴灘水電站最後一台百萬千瓦水電機組（9號）轉子18日吊裝就位，標誌著電站16台百萬千瓦水電機組轉子全部安裝完成。

中新社報導，轉子是水輪發電機組的核心部件，也是機組安裝過程中重量最大的部件，由中心體、轉子支架、磁軛及磁極等部分組成，其安裝質量直接關係到機組長期、安全、穩定運行。機組運行時通過轉子的轉動產生旋轉的磁場，切割定子繞組，從而產生感應電勢、輸出電能。

18日上午，直徑16.5公尺、高4公尺，起吊重量達到2300噸的9號機轉子在白鶴灘水電站右岸廠房安裝工位，由兩台1300噸橋機並車合力「抓起」，向9號機坑正上方緩緩落下，安全平穩地與發電機軸、推力頭精準對接，用時60分鐘，比計畫工期提前57天。

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