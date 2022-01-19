碳市場首個履約周期 山東占58.14%

在中國大陸碳市場第一個履約周期內，山東305家發電行業重點排放企業實際履約碳排放配額達11.52億噸，履約比例99.82%；累計成交額45.98億元（人民幣，下同），占中國大陸總額的58.14%。

中新社報導，中國大陸碳排放權交易市場自2021年7月16日正式啟動，第一個履約周期碳排放配額履約清繳工作已結束。山東納入中國大陸碳市場第一個履約周期配額管理的發電行業重點排放企業共330家，核定應履約企業320家，占大陸2162家應履約企業總數的七分之一，數量居中國大陸第一，應履約總量11.54億噸。

山東省生態環境廳副廳長侯翠榮表示，截至2022年1月10日，除13家被法院查封賬號和2家關停註銷企業無法交易不能履約外，山東其他305家企業全部履約。

侯翠榮表示，目前，納入中國大陸碳排放交易市場只有發電行業。今後，中國大陸碳市場行業覆蓋範圍逐步擴大，將鼓勵和促進重點排放企業進行低碳能源消費和低碳技術改造，在減碳、固碳、捕碳、用碳各環節進行技術創新，增強競爭力。

2020年，山東單位地區生產總值二氧化碳排放比2015年下降24%。

針對氣候投融資工作，山東省生態環境廳應對氣候變化處處長吳泓洋表示，青島西海岸新區開展氣候投融資試點取得階段性進展，吸引山東省綠色發展基金國際金融組織貸款的基金規模100億元、青島銀行股份有限公司每年最高資金總額100億元、社會投資約120億元，大陸首個以數位人民幣結算的碳普惠平台「青碳行」用戶已超20萬。