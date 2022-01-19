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台商種蘭花 「北伐」深呼吸小鎮

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

春節臨近，河北省遷西縣新店村的蘭花產業園裡，10萬餘株蘭花嬌艶欲滴。這是台商景文德在大陸的又一個蘭花種植基地。景文德今年61歲，自小跟隨父親做花卉種植生意，產業遍及歐美、東南亞等國家，被人稱為「蘭花大王」。

中新社報導，河北省唐山市遷西縣地處燕山南麓、長城腳下，森林覆蓋率達63.2%，曾連續兩年被評為中國大陸百佳深呼吸小城，素有「燕山綠色明珠」「京津冀後花園」美譽。

從1995年起，景文德開始在廣州、雲南等地種植蘭花。「此前蘭花大規模栽培主要集中在南方，這些年北方花卉消費市場迅猛發展，我決定向北開拓市場。」景文德說。

2021年初，景文德第一次來到遷西縣。經過多方考察，同年12月他決定將蘭花版圖擴大到此，成立遷西縣百佳卉農業科技有限公司，建設新的北方蘭花種植基地。

景文德表示，新基地計畫投資10億元人民幣，一期工程建設大陸產業運營總部和研發生產示範園，二期工程建設「蘭花小鎮」，三期工程建立蘭花生產合作社。

談到選址遷西的原因，景文德坦言，遷西與荷蘭的緯度相似，氣候適宜蘭花生長。當地不但有從事設施農業花卉種植的基礎，因地處京津冀腹地，交通便利，也能就近供應北京、天津等高端消費市場。

景文德說，每種蘭花從野生到商品化要歷經幾十年。他布局的大陸產業運營總部將以蘭花育種、母瓶製作為技術依託，讓這裡成為「產學研」「產供銷」於一體的彩色馬蹄蓮及各種蘭花的種苗基地。

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