成渝雙城經濟圈 建設成勢見效

四川省政府省長黃強18日在四川省第十三屆人民代表大會第五次會議作政府工作報告時表示，2021年，川渝67個合作共建重大項目開工65個、完成投資2154億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「成渝地區雙城經濟圈建設」一詞已連續3年寫入四川省政府工作報告。報告指出，過去一年，成渝地區雙城經濟圈建設成勢見效，區域協調發展格局加快形成，川渝協同聯動持續深化。成渝地區雙城經濟圈作為「四極」之一進入大陸綜合立體交通網；實施便捷生活六大行動，210項高頻事項實現川渝通辦、日均辦理1.8萬件；成都都市圈發展規劃獲批覆，成都經濟總量近2兆元，「成德眉資同城化」加快推進，成都都市圈環線高速公路全線通車。

2021年，四川實現「十四五」良好開局，四川省地區生產總值達5.38兆元、增長8.2%；城鄉居民人均可支配收入分別增長8.3%、10.3%。科技創新對經濟增長提供有力支撐。2021年，四川省研發經費投入超1000億元，高新技術企業突破1萬家、營業收入達2.1兆元。在現代產業體系建設方面，四川產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力不斷提高，大力發展先進製造業，注重發展數位經濟，建設數位經濟創新發展試驗區，建成5G基站6.6萬個，數位經濟核心產業增加值達4012億元、增長18%左右。

2022年，成渝地區雙城經濟圈建設全面提速，四川將推動川渝合作共建再深化，大力推進160個共建重大項目，加快建設成渝中線高鐵等項目；協同推進20個產業合作示範園區建設；新實施一批便捷生活行動和「川渝通辦」事項。

在區域協同發展方面，四川將壯大優勢特色產業集群，加快省級新區交通、能源、信息等硬體建設和營商環境、創新平台、人才引育等軟體建設，因地制宜推動特殊類型地區振興發展、民族地區加快發展。