大陸鬆口「降準」 人行劉國強：調整還有一定的空間

對於今年是否繼續「降準」，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強18日在國新辦記者會上，表示經去年調整後，雖當前金融機構平均存款準備金率是8.4%，進一步調整的空間變小，不過「空間變小了但仍然還有一定的空間」，可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

劉國強首先表示，2021年，人行分別於7月與12月兩次全面降準各0.5個百分點，釋放長期資金人民幣2.2兆元，長期資金優化了金融機構的資金結構，體現了金融服務實體經濟的能力。

對於外界關注，大陸今年是否繼續降準，劉國強說，上述降準後，當前金融機構平均存款準備金率是8.4%，這個水平已經不高了，下一步進一步調整的空間變小了。但他接著補充，從另外一個角度看，空間變小了但仍然還有一定的空間，可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

劉國強還說，2021年大陸宏觀槓桿率為272.5%，比2020年底低7.7個百分點，連續5季下降，為未來金融體系加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持創造了空間，為未來貨幣政策創造了空間。他表示，預計2022年宏觀槓桿率仍然會保持基本穩定。

另一方面，1月17日，人行展開人民幣7,000億元1年期中期借貸便利操作（MLF）和人民幣1,000億元7天期公開市場逆回購操作，增加流動性供給，並將MLF利率及7天期逆回購利率都調降10個基點，被視為「變相降息」。

人行貨幣政策司司長孫國峰指出，此次中期借貸便利和公開市場操作中標利率下降，體現了貨幣政策主動作為、靠前發力，有利於提振市場信心，通過LPR傳導降低企業貸款利率，促進債券利率往下，推動企業綜合融資成本穩中有降，有助於激發市場主體融資需求，增強信貸總量增長穩定性，支持國債和地方債發行，穩定經濟大盤。

就房市現狀，人行金融市場司司長鄒瀾提到，去年下半年恒大等個別房地產企業的風險顯性化，金融機構出現短期的應激反映，目前近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，市場預期穩步改善；下一步，將繼續落實房住不炒定位，全面落實房地產長效機制。

鄒瀾還說，截至2021年12月31日，大陸數位人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額人民幣875.65億元。下一步，將按十四五規劃部署，繼續推進數位人民幣研發試點，進一步深化在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數位人民幣。