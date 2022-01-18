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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

寧德時代推出換電品牌「EVOGO」 符合全球80%車型

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
寧德時代「EVOGO」換電站正式亮相。驅動之家
寧德時代「EVOGO」換電站正式亮相。驅動之家

寧德時代全資子公司時代電服，18日發布換電品牌「EVOGO」與組合換電整體解決方案，時代電服總經理陳偉峰表示，單塊電池可以提供200公里左右的續航，並可以適配（符合〉全球80%已經上市以及未來3年要上市的純電平台開發的車型，該品牌將在十座城市展開首批試點。

發布會上，寧德時代「EVOGO」換電站也正式亮相，具有3個停車位的面積，電池倉容納48個換電塊電池，至於自動換電時間，單塊電池僅需1分鐘。

驅動之家報導，車主在換電APP上點擊換電，隨後將車輛開入換電工位，車輪兩側的橫向滾輪，會將車輛推向固定位置。隨後車輛被舉升機舉起，自動換電裝置，將車輛電池拆卸，並換上滿電電池塊，全程用時僅需1分鐘。

陳偉峰指出，該解決方案由「換電塊、快換站、APP」三大產品共同組成，EVOGO可以實現「一電多車」全適配場景，電池可以適用於從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車。

此外，換電站可以為搭載換電電池的不同品牌車型服務，消費者可以按需租用一到三塊電池，解決傳統換電模式因為電池非統一標準帶來的推廣難題。

財聯社報導，EVOGO換電電池將採用寧德時代最新CTP技術，重量能量密度超過每公斤160Wh，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續航，並可以適配全球80%已經上市以及未來三年要上市的純電平台開發的車型。

這一組合換電整體解決方案，具有一電多車，按需租電，可充可換的特點。陳偉峰指出，將在十個城市首批啟動換電，首款車型為一汽奔騰NAT組合換電版。

寧德時代全資子公司時代電服，18日發布換電品牌「EVOGO」與組合換電整體解決方案，單塊電池可以提供200公里左右的續航，並可以符合全球80%已經上市以及未來3年要上市的純電平台開發的車型。驅動之家
寧德時代全資子公司時代電服，18日發布換電品牌「EVOGO」與組合換電整體解決方案，單塊電池可以提供200公里左右的續航，並可以符合全球80%已經上市以及未來3年要上市的純電平台開發的車型。驅動之家

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