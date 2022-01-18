加大金融支持 人行點名小微企業、科創、綠色發展

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強18日表示，2022年將加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持力度，穩定宏觀經濟大盤；同時，要保持信貸總量穩定增長，以及人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，「不會允許出現單邊匯率」。

大陸國新辦18日舉行記者會，就2021年金融數據回顧和今年政策展望，劉國強做出上述表示。

他說，2022年人行具體重點將圍繞保持貨幣信貸總量穩定增長、信貸結構穩步優化、企業綜合融資成本穩中有降、人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定四方面展開工作。

劉國強舉例，結構性貨幣政策工具要積極做好「加法」，落實好支持小微企業的市場化政策工具，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，引導金融機構增加對信貸增長緩慢地區的信貸投放，精準發力加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持力度。

匯率方面，他指出，雙向波動是常態，企業和金融機構要樹立「風險中性」理念，金融機構要積極為中小微企業提供匯率風險管理服務，降低中小微企業匯率避險成本。

從人行角度出發，劉國強說，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是目標，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長期看，市場因素和政策因素會對匯率偏離進行糾正。

他說，不會允許出現單邊匯率，單邊匯率意味市場已經失靈了，不會出現單邊升值。