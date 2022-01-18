大陸百大零售 去年12月業績年減5.7%

在本土疫情多點散發下，中華全國商業信息中心18日發布分析顯示，2021年12月，大陸全國百家重點大型零售企業（以百貨為主）零售額，較去年同期下降5.7%。另從全年數據來看，出現線上零售額成長放緩的情形。

中華全國商業信息中心數續顯示，2021年12月，大陸全國百家重點大型零售企業，零售額年減5.7%，增速低於上年同期8.3個百分點，但降幅已較上月收窄4.1個百分點。

全年數據來看，中華全國商業信息中心指出，2021年大陸實體店零售額實現較快增長，但實物商品線上零售額增速放緩，以百貨為主的百家重點大型零售企業零售額年增8.2%。

線上零售部分，2021年全年，大陸實體商店線上零售額人民幣10.8兆元，年增12%，較2020年放緩2.8個百分點；2021年12月單月，實體商店線上零售額人民幣9,986億元，年增1.4%，較上月放緩3.5個百分點。

實體店線下零售額部分，2021年全年實現人民幣33.27兆元，年增12.7%，較2020年高21.5個百分點；2021年12月單月，實體店消費品零售額人民幣3兆1,283億元，年增1.8%，較上月放緩1.7個百分點。

在此之前，大陸國家統計局17日公布數據顯示，2021年12月，社會消費品零售總額年增1.7%，遜市場預期的3.7%。