趙薇持股公司遭強制執行 執行標的約人民幣268萬

傳被列為「劣跡藝人」的大陸女星趙薇再遭到事業上難題。搜狐娛樂報導，近日，據天眼查App顯示，合寶文娛集團有限公司新增兩則被執行人信息，執行標的共約268.26萬元人民幣，執行法院均為北京市朝陽區人民法院，關聯案件為北京國韻文化傳媒集團有限公司與合寶文娛集團有限公司相關案件。

據悉，合寶文娛集團有限公司成立於2015年1月，法定代表人趙智，趙薇為該公司股東之一，持股約4.51%。

大陸娛樂圈兩年來動盪不斷，45歲的趙薇是其中一名主角。去年8月，其大部分影視作品如《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，遭到多個平台下架兼除名，微博超話亦被封。據悉是因為趙薇旗下的藝人張哲瀚被發現曾在靖國神社拍照遭狠批是「精日分子」，導致趙薇約20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝的照片亦被翻出而遭輿論批評，更隨即遭列為「劣跡藝人」全面封殺。隨後，趙薇一度有兩個月「行蹤成謎」。

商業方面，近年她和丈夫黃有龍亦被指政商關係複雜。2017年11月，中國證監會對趙薇、黃有龍夫婦採取5年證券市場禁入措施，並處以罰款合計120萬元人民幣，原因是他們在證券信息披露中「存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏」。