陸發改委：外貿不確定性較大 適時頒新政促內需

就2022年大陸經濟維穩面臨「多年未見」的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，大陸國家發改委18日在今年首場例行記者會上表示，將適時推出政策措施，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費，同時，超前展開基礎設施投資，加快「十四五」規劃102項重大工程項目等擴大內需戰略。

大陸國家發改委政策研究室主任金賢東首先表示，2021年，在複雜嚴峻的發展環境下，全年經濟社會發展主要目標仍較好完成，「十四五」實現良好開局，包括經濟成長居全球前列、消費投資穩定恢復、進出口快速成長、產業供應鏈韌性提升、人民生活水準提高、防範化解重大風險取得積極進展等。

但他也坦言，當前大陸發展面臨多年未見的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。不過，支撐發展的有利因素和條件仍然不少，長期好轉的特點沒有變，完全有基礎有條件、有信心有能力保持經濟平穩健康可持續發展。

大陸國家發改委國民經濟綜合司司長袁達舉例，現階段的局部散發疫情直接影響居民消費，投資增長也受到一些制約，外貿進出口不確定性較大；另一方面，企業生產面臨要素短缺等問題，中小微企業經營困難增多，市場預期和企業信心出現波動。

因此，金賢東指出，將適時制定推出相關政策措施，完善促進共同富裕的制度政策體系，增加居民收入與減負並舉，創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環互促共進機制，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費持續擴大；袁達也表示，將推出一系列擴大內需戰略，如及時研究提出振作工業運行的針對性措施，適當超前展開基礎設施投資，加快推進「十四五」規劃102項重大工程項目，落實地方政府專項債券。

就汽車產業前景，袁達說，當前大陸晶片產業快速成長，2021年積體電路產量年增33%，晶片供應逐漸加大，汽車產量已連續四個月增加。

能耗雙控方面，大陸國家發改委經濟運行調節局局長李雲卿說，受多重因素疊加影響，2021年大陸用電需求快速增長，全社會用電量約8.3兆千瓦時，年增率10.3%。他預計2022年，大陸全社會用電量、最高用電負荷仍將較快增長，還要推進能源轉型、碳達峰碳中等多個目標，這對電力供應提出更高要求。