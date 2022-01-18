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首破8千億人民幣 重慶去年外貿創高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

重慶海關17日發布消息，2021年全年，重慶實現外貿進出口總值8000.6億元（人民幣，下同），首次突破8000億元，創歷史新高。

中新社報導，重慶海關副關長王宏翰表示，這一數據較2020年增長22.8%，延續2018年以來的兩位數增長態勢。2021年，重慶進出口值在中國大陸西部地區12個省區市中居第2位。

王宏翰說，2021年以來，重慶推出系列穩外貿穩外資穩外經的政策措施，為重慶對外貿易營造良好的發展環境，重慶進出口企業活力明顯提升。

2021年，重慶有進出口實績的企業共3756家，比2020年增加84家，其中，進出口值億元以上企業共425家，較2020年增加18家。

王宏翰提到，民營企業逐漸成開拓新興市場的重要力量。2021年，重慶民營企業對「一帶一路」沿線國家進出口960.9億元，較2020年大幅增長41.8%，占同期重慶對「一帶一路」沿線國家進出口值的43.5%，較2020年比重提升4.8個百分點。

此外，由於重慶疫情整體控制較好，重慶外貿產業的供應鏈、產業鏈、物流鏈整體穩定，為外貿增長提供堅實基礎。

一帶一路 海關 疫情

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