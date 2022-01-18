浙去年GDP增8.5% 破7兆人民幣
2021年，浙江全省生產總值7.35兆元（人民幣，下同）、增長8.5%，一般公共預算收入增長14%，城鄉居民收入分別增長9.2%、10.4%。浙江省代省長王浩17日在浙江省第十三屆人民代表大會第六次會議上作政府工作報告，公布上述數據。
中新社報導，王浩表示，2022年，浙江主要預期目標是：生產總值增長6%左右，研發投入強度達到3%，一般公共預算收入、城鄉居民收入與經濟增長基本同步；城鄉居民收入倍差持續縮小等。
報告稱，要深化數位經濟「一號工程」，做大做強數位安防、集成電路、智能計算和智能光伏等產業，力爭數位經濟核心產業增加值增長12%。推進傳統製造業數位化改造，新增「未來工廠」15家、智能工廠150家。辦好首屆全球數位貿易博覽會，加快打造全球數位貿易中心。
根據報告，2021年，浙江加快推進「5G＋工業互聯網」工程，啟動實施36個產業集群新智造和33家「未來工廠」試點，數位經濟核心產業增加值增長20%。2021年浙江外貿進出口總額躍居中國大陸第三，寧波舟山港貨物吞吐量連續13年全球第一，成為全球第三個3000萬級集裝箱大港和第六大加油港。
2022年，浙江將高標準建設自由貿易試驗區。推動舟山片區做強油氣全產業鏈、建設大宗商品資源配置高地，推動寧波片區鍛造世界一流強港硬核力量、建設先進製造業集聚區，推動杭州片區建設數位貿易示範區、國際金融科技中心、數位物流先行區，推動金義片區打造世界小商品之都。
浙江還將支持「中國—中東歐國家經貿合作示範區」創新發展，實施「絲路領航」三年行動計畫，爭創長三角中歐班列集結中心。
報告指出，2022年浙江將實現製造業投資增長10%，其中高新技術產業投資增長12%以上。同時，浙江將著力強化創新驅動，加快打造全球先進製造業基地。
浙江還將聚焦三大科創高地建設，實施重大科研平台設施建設千億工程，省級用於科技創新領域的資金增長40%；推動企業加大創新投入，新增創新型領軍企業10家、高新技術企業4000家、科技型中小企業8000家等。
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