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安徽今年GDP目標增7%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

安徽省第十三屆人民代表大會第五次會議17日開幕，安徽省人民政府省長王清憲在開幕式上作政府工作報告，2021年，安徽預計全省生產總值增長8%，總量突破4兆元（人民幣，下同），今年GDP目標增長7%以上。

中新社報導，王清憲在政府工作報告上指出，2021年，安徽堅持穩中求進，實現了「十四五」良好開局，經濟實力躍上新台階。預計全省生產總值增長8%，總量突破4兆元，人均生產總值突破1萬美元。當年，安徽集中開工2101個重大項目，全年新開工億元以上重點項目3695個、竣工2084個。

在暢通經濟循環方面，社會消費品零售總額突破2兆元，進出口總額突破1000億美元，增速居長三角地區第1位。

安慶—九江高鐵建成運營，連接安徽與粵港澳大灣區的高鐵幹線順利貫通。

合肥國際航空貨運集散中心、合肥陸港型國家物流樞紐、蕪湖專業航空貨運樞紐港加快建設，安徽省服務和融入新發展格局優勢日益顯現。

王清憲表示，2022年，安徽堅持穩字當頭、穩中求進，發揮好安徽歷史人文、科技創新、製造業基礎、地理區位、綜合交通、生態環保等優勢，以「進」的姿態守牢「穩」的底線，在安徽奮勇爭先、跨越發展的征程上取得新進展。

2022年，安徽主要預期目標是：全省生產總值增長7%以上；固定資產投資力爭增長10%以上；進出口總額增長9%左右；城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別增長8%、10%左右。

高鐵

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