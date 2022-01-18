今年房地產市場 有望持穩

2021年中國大陸房地產市場前高後低，今年的走勢如何受高度關注。大陸國家統計局局長寧吉喆17日在北京表示，2022年大陸房地產市場總體有望保持平穩。

中新社報導，17日發布的數據顯示，2021年大陸房地產市場總體穩定。房地產銷售仍保持增長，房地產投資仍在擴大，房地產價格總體平穩。以銷售為例，2021年，大陸商品房銷售面積17.94億平方公尺，比上年增長了1.9%，商品房銷售額18.19兆元（人民幣，下同），比上年增長了4.8%。

展望未來，寧吉喆表示，中國大陸仍處在城鎮化持續發展階段。2021年末，城鎮常住人口比2020年末增加了1205萬人。他們到城市裡就要有住房，原來農村的房子多數還是要保留；特別是流動人口38467萬人，比上年末增加了885萬人，流動人口是跨比較大的區域流動的人口，人戶分離人口比這個數字還大，這都帶來了新增的住房需求。

此外，隨著新型城鎮化的推進，居民正常住房消費的願望轉化為現實，再加上金融等政策的支持，城市住房需求特別是改善性住房需求，仍有望持續釋放。

另外，房地產市場供給在逐步優化。隨著房地產調控政策的穩步推進，房地產開發企業發展更加穩健，房地產行業正在向著集約、高效、長期、健康、穩定的方向發展和轉變。同時，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者合理需求。

房地產增長對經濟增長總體上發揮了拉動作用。寧吉喆表示，2021年，房地產業增加值比上年增長5.2%，拉動整體經濟增長0.4個百分點；建築業增加值增長2.1%，拉動整體經濟增長0.2個百分點。從行業預期看，2021年12月，建築業商務活動指數是56.3%，連續10個月保持在55%以上的較高景氣區間。