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廣州寫字樓 去年成交量大幅走高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

由於多個重點板塊進入新一輪的供貨期，2021年廣州寫字樓市場迎來供應大年，供應量突破百萬平方公尺，創近5年新高。成交量也大幅走高，年成交錄得近5年的次高位。

中新社報導，廣州中原研究發展部17日發布的統計數據顯示，2021年廣州多個板塊寫字樓供應放閘，全年有3個月供應量突破17萬平方公尺。全年共入市4745套共111.6萬平方公尺，面積同比漲77%。

從區域看，天河區供應量錄得15倍的同比漲幅，總供應面積高達40.3萬平方公尺，約占全市供應量的四成。白雲區供應量也有85%的同比漲幅，新增供應主要分布在白雲新城、空港經濟區兩個板塊。海珠區則因多個項目竣工延後，供應量同比跌80%。而外圍花都、番禺兩區供應放量，攀升至20萬平方公尺的高位，黃埔區依然保持15萬平方公尺的高位，南沙區寫字樓由於新盤規模偏小，供應量縮減近六成。

成交方面，除2月傳統淡季，以及7至8月由於大宗交易個案減少，成交走低外，其餘月份的寫字樓月度成交量均超越5萬平方公尺。6月，憑藉花都空港板塊項目的大批量交易，廣州寫字樓市場成交錄得年內最高位14.2萬平方公尺。

值得注意的是，2021年廣州寫字樓市場區域表現重新向外圍流動，外圍區（番禺區、花都區、黃埔區、南沙區、從化區、增城區）成交同比增長約五成，其中番禺區、花都區、黃埔區、南沙區的成交量均突破10萬平方公尺，總成交量占全市的比率接近八成。中心區（越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區）錄得23%的同比漲幅，天河區表現突出。

此外，2021年廣州寫字樓市場成交多以整棟物業交易為主。其中，花都區廣州國際空港中心、番禺敏捷廣場收穫多棟物業交易，成交量達13.9萬平方公尺、12.4萬平方公尺。

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