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陸房地產開發投資增速放緩 創一年多來新低

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸去年房地產開發投資年增4.4%，增速低於1到11月的6%，為2020年7月以來最低。（圖／取自中新網）
大陸去年房地產開發投資年增4.4%，增速低於1到11月的6%，為2020年7月以來最低。（圖／取自中新網）

大陸國家統計局17日公布去年大陸房地產開發投資年增4.4%，增速低於1到11月的6%，為2020年7月以來最低（當時為3.4%）；2020和2021年兩年平均增長5.7%。而去年房屋新開工面積年降11.4%。

路透報導，未受疫情影響前的大陸2019年全年房地產投資年增速為9.9%，新開工面積年增8.5%；2020年兩者分別為增長7%和下降1.2%。

據大陸國家統計局網站消息，去年大陸商品房銷售面積17億9433萬平方公尺，比上年增長1.9%；比2019年增長4.6%，2020和2021年兩年平均增長2.3%。而商品房銷售金額為人民幣18兆1930億元（約新台幣80兆492億元），增長4.8%，比2019年增長13.9%，其中，住宅銷售額比上年增長5.3%，辦公大樓銷售額下降6.9%，商業營業用房銷售額下降2%。

去年底，大陸商品房待售面積5億1023萬平方公尺，比11月底增加858萬平方公尺，其中，住宅待售面積增加480萬平方公尺，辦公大樓待售面積增加94萬平方公尺，商業營業用房待售面積增加46萬平方公尺。

去年房地產開發企業到位資金年增長4.2%，1到11月年增長7.2%。

路透指出，展望今年，在大陸保障地產行業良性發展要求下，融資等政策將邊際改善，但過去20多年快速發展的周期將不復存在，大陸房地產市場可能進一步下滑。

房地產 疫情

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