聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸房地產開發投資增速放緩 創一年多來新低
大陸國家統計局17日公布去年大陸房地產開發投資年增4.4%，增速低於1到11月的6%，為2020年7月以來最低（當時為3.4%）；2020和2021年兩年平均增長5.7%。而去年房屋新開工面積年降11.4%。
路透報導，未受疫情影響前的大陸2019年全年房地產投資年增速為9.9%，新開工面積年增8.5%；2020年兩者分別為增長7%和下降1.2%。
據大陸國家統計局網站消息，去年大陸商品房銷售面積17億9433萬平方公尺，比上年增長1.9%；比2019年增長4.6%，2020和2021年兩年平均增長2.3%。而商品房銷售金額為人民幣18兆1930億元（約新台幣80兆492億元），增長4.8%，比2019年增長13.9%，其中，住宅銷售額比上年增長5.3%，辦公大樓銷售額下降6.9%，商業營業用房銷售額下降2%。
去年底，大陸商品房待售面積5億1023萬平方公尺，比11月底增加858萬平方公尺，其中，住宅待售面積增加480萬平方公尺，辦公大樓待售面積增加94萬平方公尺，商業營業用房待售面積增加46萬平方公尺。
去年房地產開發企業到位資金年增長4.2%，1到11月年增長7.2%。
路透指出，展望今年，在大陸保障地產行業良性發展要求下，融資等政策將邊際改善，但過去20多年快速發展的周期將不復存在，大陸房地產市場可能進一步下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言