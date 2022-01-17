快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RCEP刺激廣東紡織皮革出口 春節前仍訂單不斷

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸皮革、紡織享受RCEP利多，刺激對日本等市場出口。（香港文匯網）
大陸皮革、紡織享受RCEP利多，刺激對日本等市場出口。（香港文匯網）

據廣州海關初步測算， RCEP實施首年廣東皮革、紡織和鞋靴產品對日出口可享受關稅減讓約4700萬元人民幣，廣東皮革產業出現重大政策利多。目前，雖然即將迎來春節這一傳統淡季，但廣東皮革、紡織企業仍不斷接收到訂單，開足馬力生產。

據香港文匯網，日本是廣東皮革產品的主要出口消費國之一，皮革、紡織和鞋靴產品是RCEP項下日本對中國的重要降稅商品。

「元旦以來我們就一直在抓緊時間生產，工人加班加點，現在國外訂單排到幾個月之後。隨着RCEP落地生效，出口日本的箱包可以享受更多關稅優惠，企業出口動力更足。」廣州市智嘉皮具公司負責人高先生說，雖然臨近春節，但是現在還不斷有新客戶通過各種管道前來洽談業務，皮具城內許多企業都在加足馬力趕製訂單，全力滿足國外客戶的訂貨需求。

經過多年聚集發展，廣東已成為中國大陸最大皮具皮箱生產地之一，涉及的原輔質料市場範圍很大，產銷量約佔全大陸的三分之一。廣州市花都區獅嶺素有「中國皮具之都」的美譽，匯聚着8800多家箱包皮具類廠商、16800多個配套服務商戶，是大陸最大的箱包皮具產銷中心和原輔材料集散地，每年向全球客戶提供箱包總數超7億隻，出口量佔到60%以上，規模以上工業企業達121家，年產值達300億元人民幣。

廣東 日本 人民幣

延伸閱讀

南投橋聳雲天綠雕園區總算完工 春節開園試營運

春節返鄉前務必做好愛車檢查 Ford展示中心暨服務廠春節服務時段公告

廣東皮革等業 喜迎RCEP利多

RCEP關稅減讓 助大陸汽車外銷

相關新聞

大陸人均GDP達1萬2551美元 官方：超過世界人均水準

大陸國家統計局局長寧吉喆今天表示，大陸人均國內生產總值超過8萬元人民幣，按年均匯率折算為1萬2551美元，雖尚未達到高收...

陸央行2年來首下調逆回購利率 分析指應對年初經濟下行

大陸央行（中國人民銀行）周一將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點，打破2020年4月來穩勢，同時進行的公開市場七天...

互聯網紅利下的80後 將是未來古董市場的頂流

北京鴻盛祥拍賣自2018年首場拍賣至今已有三年，在北京百餘家拍賣公司中，鴻盛祥的名號在玉器拍賣領域風生水起、口碑日盛。令人想不到的是，這家拍賣行的推手竟是一位80後的女生。

陸專家：大陸將提前5年出現人口「零增長」

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去多數人口預測中國大陸出現人口零增長甚至負增長是在2027年以後，但據目前...

大陸穩增長壓力大 政策密集助推「三駕馬車」

去年中國大陸第四季經濟按年增長放緩至4%，今年大陸經濟又將面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，新年伊始，大陸圍繞...

RCEP刺激廣東紡織皮革出口 春節前仍訂單不斷

據廣州海關初步測算， RCEP實施首年廣東皮革、紡織和鞋靴產品對日出口可享受關稅減讓約4700萬元人民幣，廣東皮革產業出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。