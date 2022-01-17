RCEP刺激廣東紡織皮革出口 春節前仍訂單不斷

據廣州海關初步測算， RCEP實施首年廣東皮革、紡織和鞋靴產品對日出口可享受關稅減讓約4700萬元人民幣，廣東皮革產業出現重大政策利多。目前，雖然即將迎來春節這一傳統淡季，但廣東皮革、紡織企業仍不斷接收到訂單，開足馬力生產。

據香港文匯網，日本是廣東皮革產品的主要出口消費國之一，皮革、紡織和鞋靴產品是RCEP項下日本對中國的重要降稅商品。

「元旦以來我們就一直在抓緊時間生產，工人加班加點，現在國外訂單排到幾個月之後。隨着RCEP落地生效，出口日本的箱包可以享受更多關稅優惠，企業出口動力更足。」廣州市智嘉皮具公司負責人高先生說，雖然臨近春節，但是現在還不斷有新客戶通過各種管道前來洽談業務，皮具城內許多企業都在加足馬力趕製訂單，全力滿足國外客戶的訂貨需求。

經過多年聚集發展，廣東已成為中國大陸最大皮具皮箱生產地之一，涉及的原輔質料市場範圍很大，產銷量約佔全大陸的三分之一。廣州市花都區獅嶺素有「中國皮具之都」的美譽，匯聚着8800多家箱包皮具類廠商、16800多個配套服務商戶，是大陸最大的箱包皮具產銷中心和原輔材料集散地，每年向全球客戶提供箱包總數超7億隻，出口量佔到60%以上，規模以上工業企業達121家，年產值達300億元人民幣。