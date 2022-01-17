大陸人均GDP達1萬2551美元 官方：超過世界人均水準

大陸國家統計局局長寧吉喆今天表示，大陸人均國內生產總值超過8萬元人民幣，按年均匯率折算為1萬2551美元，雖尚未達到高收入國家人均水平的下限，但逐年接近；2021年大陸已超過了世界人均GDP水平，現初步測算，2021年世界人均GDP是1.21萬美元左右，大陸是1.25萬美元。

據澎湃新聞，大陸國新辦今舉行2021年國民經濟運行情況記者會，寧吉喆指出，大陸經濟總量達到110兆元（人民幣，下同），確實是一個標誌性事件，人均GDP也相應提高了。過去一年，大陸經濟總量規模和人均水平都是持續提高的，這意味著大陸綜合國力、社會生產力、人民生活水平進一步提升。

他表示，大陸經濟規模進一步擴大，2021年大陸國內生產總值突破110兆元人民幣，穩居世界第二。過去一年，名義GDP從101兆元到114兆元，增量約13兆元。這個增量，按年均匯率折算合2兆美元，相當於世界上一個比較大的主要經濟體一年的經濟總量。今年大陸經濟總量折美元是17.7兆美元，去年是14.7兆美元，因為過去一年人民幣升值，這樣計算出來的增量是3兆美元。

寧吉喆並指，大陸社會生產力進一步提高。主要工農業產品產量繼續位居世界前列。2021年，糧食總產量1.3兆斤以上，按世界的統計，穀物產量居世界第一，籽棉、花生（油料的主要來源之一）、肉類、茶葉、水果產量均居世界第一。粗鋼產量10.3億噸，發電量8.1兆千瓦時，化肥產量5446萬噸，布產量396億米，汽車產量2653萬輛，微型計算機設備產量4.7億台，手機產量16.6億台，均居世界第一。

他表示，大陸就業規模持續擴大，2021年新增就業人數超過1200萬。居民人均可支配收入3.5萬元人民幣，比上年實際增長8.1%。經濟保持較快增長，拉動了世界經濟增長。2021年大陸經濟增長對世界經濟增長的貢獻率預計將達到25%左右。

但他也說，同時也應當清醒地看到，大陸目前仍處於中等偏上收入國家行列，人均GDP尚未達到高收入國家下限標準，與發達國家相比還有較大差距。大陸仍是世界上最大的發展中國家，處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有改變，發展不平衡不充分問題仍然突出，當前還面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。