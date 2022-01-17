陸央行2年來首下調逆回購利率 分析指應對年初經濟下行

大陸央行（中國人民銀行）周一將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點，打破2020年4月來穩勢，同時進行的公開市場七天逆回購利率也近22個月來首次下調。

香港明報引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指，年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，（大陸）央行還是先下手，特別是後續美聯準會加息在即，可寬鬆的窗口較少。他預計，10年期國債下一個支持位在2.65%。

據大陸央行網站消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行今開展7000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作。

中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點，分別為2.85%和2.1%。

彭博匯總數據顯示，本月MLF到期5000億元，據此計算，大陸央行此次續作增量投放2000億元。

聯合早報引述路透報導，業內人士認為，對內保增長，對外與美聯準會可能3月加息「搶時間」等因素，共同促成了上述利率在1月的調整。他們並稱，1月MLF利率下調，有望帶動本月貸款市場報價利率（LPR）報價跟進下調，上個月持穩的五年期LPR也有可能跟進，以明顯降低實體經濟融資成本，並釋放貨幣政策靠前發力信號。