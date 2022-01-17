快訊

海底兩萬哩的突襲：東加火山大爆發的「全太平洋衝擊」

獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸央行2年來首下調逆回購利率 分析指應對年初經濟下行

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸人行稱，開展中期借貸便利操作及逆回購操作目的為維護銀行體系流動性合理充裕。（新華社）
大陸人行稱，開展中期借貸便利操作及逆回購操作目的為維護銀行體系流動性合理充裕。（新華社）

大陸央行中國人民銀行）周一將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點，打破2020年4月來穩勢，同時進行的公開市場七天逆回購利率也近22個月來首次下調。

香港明報引述彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指，年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，（大陸）央行還是先下手，特別是後續美聯準會加息在即，可寬鬆的窗口較少。他預計，10年期國債下一個支持位在2.65%。

據大陸央行網站消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行今開展7000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作和1000億元公開市場逆回購操作。

中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點，分別為2.85%和2.1%。

彭博匯總數據顯示，本月MLF到期5000億元，據此計算，大陸央行此次續作增量投放2000億元。

聯合早報引述路透報導，業內人士認為，對內保增長，對外與美聯準會可能3月加息「搶時間」等因素，共同促成了上述利率在1月的調整。他們並稱，1月MLF利率下調，有望帶動本月貸款市場報價利率（LPR）報價跟進下調，上個月持穩的五年期LPR也有可能跟進，以明顯降低實體經濟融資成本，並釋放貨幣政策靠前發力信號。

中國人民銀行 實體經濟 大陸央行

延伸閱讀

影／借貸個資成人頭戶 媽媽與男嬰共7人遭拘禁獲救

不怕沒錢過年！勞保紓困貸款開放申請 最高可貸10萬元！

券商外資客戶借券擔保 放寬

中山醫大資金呈現負數？ 校方：營運穩定

相關新聞

大陸人均GDP達1萬2551美元 官方：超過世界人均水準

大陸國家統計局局長寧吉喆今天表示，大陸人均國內生產總值超過8萬元人民幣，按年均匯率折算為1萬2551美元，雖尚未達到高收...

2021年大陸人口出生率7.52‰ 再創新低

大陸國家統計局局長寧吉喆今天表示，2021年年末大陸人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬...

陸央行2年來首下調逆回購利率 分析指應對年初經濟下行

大陸央行（中國人民銀行）周一將中期借貸便利（MLF）利率下調10個基點，打破2020年4月來穩勢，同時進行的公開市場七天...

2021年大陸GDP逾114兆人民幣 同比增長8.1%

大陸國務院新聞辦今舉行2021年國民經濟運行情況記者會，大陸國家統計局局長寧吉喆表示，初步核實，全年大陸國內生產總值11...

港媒：重慶兩會工作報告 政協主席王炯暈倒

中共今秋將召開20大，政壇動態引人關注。港媒星島日報引述可靠消息透露，重慶「兩會」昨上午開幕，重慶市政協主席王炯在政協開...

陸發改委 刺激五大消費

面對去年底消費表現不如預期，為確保2022年經濟開局穩健，大陸國家發改委昨（16）日發布，《關於做好近期促進消費工作的通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。