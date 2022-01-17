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2021年大陸GDP逾114兆人民幣 同比增長8.1%

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
2021年大陸GDP逾114兆人民幣，同比增長8.1%。搜狐網
2021年大陸GDP逾114兆人民幣，同比增長8.1%。搜狐網

大陸國務院新聞辦今舉行2021年國民經濟運行情況記者會，大陸國家統計局局長寧吉喆表示，初步核實，全年大陸國內生產總值114兆3670億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

據澎湃新聞，寧吉喆指出，分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。分產業看，第一產業增加值8兆3086億元，比上年增長7.1%；第二產業增加值45兆904億元，增長8.2%；第三產業增加值60兆9680億元，增長8.2%。

另外，全年大陸居民人均可支配收入3萬5128元，比上年名義增長9.1％，兩年平均名義增長6.9％；扣除價格因素實際增長8.1％，兩年平均增長5.1％，與經濟增長基本同步。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入4萬7412元，比上年名義增長8.2%，扣除價格因素實際增長7.1%；農村居民1萬8931元，比上年名義增長10.5%，扣除價格因素實際增長9.7%。城鄉居民人均可支配收入比為2.50，比上年縮小0.06。

大陸居民人均可支配收入中位數2萬9975元，比上年名義增長8.8%。按大陸居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入8333元，中間偏下收入組1萬8446元，中間收入組2萬9053元，中間偏上收入組4萬4949元，高收入組8萬5836元。

全年大陸居民人均消費支出2萬4100元，比上年名義增長13.6%，兩年平均名義增長5.7%；扣除價格因素實際增長12.6%，兩年平均增長4.0%。

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